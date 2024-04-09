В пострадавших от паводка российских регионах сохраняется сложная ситуация. В Оренбургской области в ближайшие дни прогнозируется пик паводка. Жителей населенных пунктов, которым грозит подтопление, срочно эвакуируют. В затопленном после прорыва дамбы Орске вода местами начинает отступать. Эвакуация объявлена в Курганской области. Подробности — в материале RTVI.

Паводки остаются в центре внимания президента России Владимира Путина, он продолжает регулярно получать информацию о происходящем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин не планирует поездку в Орск и другие пострадавшие от паводков районы Оренбургской области, но «фактически постоянно присутствует в этой теме».

Песков назвал «достаточно сложной» ситуацию с эвакуацией из затопленных районов. По его словам, «многие люди сначала отказывались уезжать, несмотря на настоятельные просьбы наших спасателей».

«Потом в сложнейших условиях приходилось возвращаться. Все равно, конечно же, этим людям помогали, но уже гораздо в более тяжелых условиях. И эта работа будет продолжаться, безусловно», — заявил представитель Кремля.

Он также предупредил, что «сложные дни предстоят» для Курганской и Тюменской областей, куда подступает вода.

Оренбургская область

В регионе сохраняется «напряженная паводковая ситуация», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области утром 9 апреля.

В Оренбурге прозвучала сирена, администрация города призвала жителей срочно эвакуироваться из зон возможного подтопления.

По данным оренбургского гидрометцентра, уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к критической отметке: он поднялся до 906 см при опасной отметке в 930 см. Уровень реки Сакмары составляет 808 см при опасном значении в 870 см.

В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Сакмара от 5 см до 40 см.

«По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома», — предупредили в мэрии.

В зоне возможного подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная Роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал, сообщила пресс-служба губернатора.

В Оренбургскую область во второй раз с начала паводков прибыл глава МЧС Александр Куренков. В регионе также находится полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Утром во вторник министр, полпред и губернатор Оренбургской области Денис Паслер облетели наиболее пострадавшие от паводка районы на вертолете.

По данным пресс-службы губернатора Оренбуржья на утро 9 апреля, в регионе подтоплены более 10 тыс. жилых домов и 12,9 тыс. приусадебных участков. В Оренбурге в зоне подтопления находится 1,5 тыс. домов и более 5 тыс. приусадебных участков.

В Орске, где после прорыва дамбы сложилась наиболее тяжелая обстановка, подтоплено почти 7 тыс. домов, эвакуированы 2,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба главы региона.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что к утру вторника уровень Урала упал на 39 см и составил 928 см. В зоне подтопления находится 260 улиц, от 45 домов вода отошла.

По словам Козупицы, вода отступает от Старого города, частного сектора 6-го микрорайона, поселков Никель и Строителей, а также из Рабочего поселка, со 2-го участка, автовокзала и центра детского творчества «Радость» на площади Гагарина.

Ущерб жителям Орска, потерявшим жилье во время паводка, будет возмещаться по рыночной цене строительства одного квадратного метра, сообщил Козупица в эфире «Соловьев Live». Оценка ущерба начнется после того, как сойдет вода. На период режима ЧС с жителей Орска не будут взимать плату за детские сады.

По словам главы МЧС, за сутки в Приволжском федеральном округе (ПФО) освободились от воды 657 жилых домов и 7,3 тыс. приусадебных участков в 31 населенном пункте.

В Оренбургской области работает восемь дополнительных группировок МЧС из других регионов. Также перебазировано два вертолета Ми-8. По словам Куренкова, в области сконцентрировано «достаточное количество сил», привлечено более 4 тыс. человек, «резервы есть».

Во всем Приволжском федеральном округе группировка сил по ликвидации ЧС в связи с паводком составляет более 132 тыс. человек и 36 тыс. единиц техники, сообщил полпред президента Игорь Комаров.

По оценке властей Оренбургской области, обстановка по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек придет в норму не раньше 25 апреля.

Курганская область

В Курганской области из-за паводка с 8 апреля действует режим ЧС регионального уровня. Жителей территорий, которым грозит подтопление, призвали срочно эвакуироваться.

По прогнозу курганского управления МЧС, в зону подтопления попадут 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов и 5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков, ― в общей сложности 19 тыс. человек.

Людей оповещают о необходимости эвакуироваться с помощью сирен, рынд, СМС, прямых обращений через паблики и СМИ, подворового обхода, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Утром во вторник сирена прозвучала в Звериноголовском муниципальном округе. Уровень реки Тобол в районе села Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр, сообщила администрация округа.

Эвакуация объявлена в селах Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, деревне Верхняя Алабуга. Власти Кургана опубликовали список из десятков микрорайонов и СНТ, которым грозит подтопление.

Превентивная эвакуация объявлена в населенных пунктах Затобольное, Храпово, Челноково, микрорайоне Глинки и садоводческих товариществах, расположенных за Кировским мостом.

«Всем жителям необходимо срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления», — заявили в администрации Кургана.

Губернатор региона призвал жителей «спокойно, планомерно и добровольно временно отселиться на более высокое место, чтобы не стать “утонутыми”».

«Самое главное сейчас, чтобы вы все остались живы. Пусть лучше мы потом вместе посмеемся над гидрологами и восславим Бога за чудо нашего общего спасения. Но. Давайте сделаем это живыми», — написал Шумков.

В связи с паводком в Курганской области закрыли для движения транспорта несколько межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Целинном и Шумихинском округах, а также отдельные дороги в Кургане.

Свердловская область

Управление ГИБДД по Свердловской области в связи с введением ЧС в Курганской области призвало автомобилистов отказаться от поездок по трассам региона.

«Рекомендуем отложить поездки в данную область до наступления более благоприятного периода. Маршруты передвижения планировать в объезд Курганской области», — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

ГУ МЧС по Свердловской области в свою очередь предупредило, что в регионе наступает паводкоопасный период, и выпустило карточки с напоминаниями о правилах безопасности.

Власти Свердловской области держат ситуацию с паводками на контроле, сообщили в департамента информационной политики региона. Ведется мониторинг уровня воды на 43 гидропостах, расположенных на семи паводкоопасных направлениях, а также мониторинг сбросов воды с 47 водохранилищ.

«Природные условия для затоплений населенных пунктов, вызванных заторами на реках, отсутствуют», — заявили в департаменте.

По оценкам Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), уровень большинства рек в Свердловской области не будет отличаться от средних показателей за прошлые годы, в ряде ситуаций они «могут быть даже ниже».

Высокие показатели в связи с обильными снегопадами ожидаются на севере региона в бассейне рек Сосьва, Лозьва и Тавда, отметили в УГМС.

«Превышение может составить до одного метра, но это тоже не критично, такое бывает. <…> Мы отслеживаем ситуацию в краткосрочном плане, и на ближайшую неделю в Свердловской области все стабильно», — сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов УГМС Неля Мирошникова.

Паводок не повлияет на безопасность работы гидротехнических сооружений Белоярской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе АЭС.