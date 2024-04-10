Уровень реки Урал в Оренбурге достиг максимальных отметок за всю историю метеонаблюдений в регионе, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавляться. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», — говорится в сообщении.

По информации областного гидрометцентра, за последние сутки уровень воды в Урале в городской черте Оренбурга увеличился на 44 сантиметра, достигнув отметки 10,22 метра.

Как передает пресс-служба, вода подошла близко к многоквартирным домам на улице Донковцева, в ЖК «Дубки» и «Гранд Парк». Риска затопления нет, заверили в правительстве региона.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что вода продолжает прибывать, поэтому оперативные службы дежурят круглосуточно. Он сообщил, что подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. По его словам, в Оренбург доставили водоналивные дамбы для сдерживания подтопления, и одну из них уже разворачивают на улице Черепановых.

По словам Салмина, жителей города тревожит возможное отключение воды, но угрозы остановки Южно-Уральского водозабора сейчас якобы нет, и очистные сооружения работают в штатном режиме.

По информации местных властей, к вечеру 10 апреля остаются подтопленными 12187 жилых домов и 14263 приусадебных участка в 26 муниципалитетах региона.

Наиболее сложная ситуация в Орске, где подтоплено 6536 домов с приусадебными участками, уточнили в пресс-службе администрации региона. Из 257 домов вода ушла. По информации властей, из зоны подтопления в Орске эвакуировано более 2,5 тысяч человек, в том числе 801 ребенок.

Накануне губернатор Оренбурга Денис Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал достиг 931 см. За ночь 10 апреля он поднялся еще на полметра. В МЧС подчеркнули, что ситуация «остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки».