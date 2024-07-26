За несколько часов до открытия Олимпийских игр, в ночь на 26 июля, железнодорожные линии Франции подверглись «массированной атаке», парализовавшей движение поездов на трех участках. Об этом сообщила Национальная компания французских железных дорог (SNCF). Газета Le Figaro писала о поджогах на Атлантической (LGV Atlantique), Северной (LGV Nord) и Восточной ветке (LGV Est).

«Этой ночью SNCF стала жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий, затронувших Атлантическую, Северную и Восточную железнодорожные линии. Движения на этих участках сильно затруднено», — говорится в заявлении железнодорожной компании.

Линия LGV Atlantique ведет от Парижа к атлантическому побережью Франции. LGV Nord проходит через Лилль и соединяет Париж с бельгийской границей и туннелем под Ла-Маншем. LGV Est соединяет коммуну Вэр-сюр-Ман под Парижем и Ванденхайм около Страсбурга.

В SNCF предупредили, что движение некоторых поездов отменено из-за проведения ремонтных работ. По оценкам компании, железнодорожные ветки удастся восстановить к началу следующей недели, 29 июля. А пока пассажирам рекомендуют обменять или вернуть билеты, а также воздержаться от прибытия на вокзал.

Глава SNCF Жан-Пьер Фаранду отметил, что проблемы в движении поездов коснутся примерно 800 тысяч пассажиров во Франции.

В Министерстве транспорта заявили, что затруднение движения на участках связано с «преднамеренными поджогами», также порезаны транспортные кабели в районе Арраса близ Лилля и Па-де-Кале. В Минтрансе считают, что эти места были выбраны неслучайно, поскольку они являются развилками на железнодорожных ветках. По данным ведомства, диверсии устроили около 4 часов утра по местному времени.

Министр транспорта Франции Патрис Вергриете осудил действия вандализма, назвав их «четко скоординированными». На своей странице в X он написал, что «преступные действия ставят под угрозу отдых многих французов».

Также власти сообщили о пресечении попытки четвертого поджога, который планировался в Вержиньи провинции Йонна, пишет Le Figaro. Источник в сфере безопасности в разговоре с изданием допустил, что к диверсиям могут быть причастны сторонники ультралевых.

Критичные последствия для всей Франции оценила и министр спорта Амели Удеа-Кастера. По ее словам, саботаж на железнодорожных путях связан с проведением Олимпиады и нацелен помешать проведению игр.

«Действовать против Игр — значит играть против всей Франции, против своей же страны», — заявила Амели Удеа-Кастера в эфире BFMTV.

Тем не менее она пообещала обеспечить транспортировку всех спортивных делегаций к месту проведения соревнований.

Олимпийские игры в Париже стартуют уже 26 июля. В этот день вечером должна состояться церемония открытия.