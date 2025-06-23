В Ростове-на-Дону неизвестные до смерти избили основателя и руководителя центра по борьбе с наркоманией «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова. Об этом его мать Вера сообщила 161.RU. Информацию также подтвердили источники 1rnd в силовых структурах.

Мать Горяинова рассказала, что в 22:00 мск 21 июня его «кто-то вызвал», после чего он ушел из дома, а через час вернулся с побоями. По словам женщины, лицо и руки ее сына были в крови, язык раздулся, из-за чего он не мог разговаривать. При этом мужчина «сам разделся, сам лег».

На следующий день, по словам собеседницы 161.RU, несколько раз приезжала скорая помощь. Врач спрашивал: «Что случилось? Тебя избили? Кто тебя избил?», на что Горяинов, как утверждает женщина, «показал кулак и [направил его] в рот прям». По словам матери общественника, от госпитализации сын отказался.

Она отметила, что сотрудники скорой помощи передала информацию в полицию. Правоохранители приезжали к ней и взяли показания, проводится экспертиза.

Данные о том, что Горяинов 21 июня ушел «на срочную встречу», подтверждают и источники 1rnd. По их словам, мужчина вернулся с нее избитым и в ночь на 22 июня умер.

Собеседники издания утверждают, что по факту смерти руководителя «Ростова без наркотиков» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК (нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть человека). Наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

В разговоре с donnews.ru мать Горяинова заявила, что не знает, возбуждено ли уголовное дело. «Сегодня [23 июня] мы ждем заключения судебной экспертизы», — сказала она.

Похороны Станислава Горяинова состоятся 25 или 26 июня на новом Ростовском кладбище в Больших Салах, а перед этим пройдет отпевание в храме на Северном кладбище, пишет donnews.ru.

«Очень тяжело. Но я занимаюсь организацией. У меня, конечно, родители [воспитанников] все подключились. Жена и дочь плачут. Девочка-отличница, получила медаль, поступать собралась. Он собирался идти на выпускной», — поделилась мать Горяинова.