Жена и сын казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова попали в ДТП на юге Казахстана, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две женщины, ехавшие с ними во внедорожнике Toyota Land Cruiser, погибли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в Мойынкумском районе Жамбылской области на 296 км трассы Алматы — Екатеринбург, говорится в сообщении департамента полиции. В пресс-службе полиции уточнили, что это было в воскресенье, 27 июля, в 8:50 (6:50 мск) на 299 км автодороги. Гулайым Рахмонова с сыном и подругами 39 и 35 лет ехала за рулем на внедорожника из Караганды в Алматы. В какой-то момент она не справилась с управлением, автомобиль перевернулся.

«На месте погибла 39-летняя женщина, еще одна — 35 лет — умерла по дороге в больницу. Рахмонова и ее сын госпитализированы в Шу, их состояние — средней тяжести», — сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

В полиции добавили, что начато досудебное расследование по уголовной статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (345 УК Казахстана). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

В управлении здравоохранения Жамбылской области рассказали NUR.KZ, что пострадавшие в аварии жена и сын Рахмонова госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Рахмоновы госпитализированы в отделение травматологии с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга», — сообщили в ведомстве в понедельник.

Позднее казахстанская редакция издания «Курсив» передала со ссылкой на то же управление, что жена бойца вместе с трехлетним сыном покинули Шуйскую горбольницу под расписку, что претензий к медучреждению не имеют, и выехали в Алматы.

Шавкат Рахмонов, известный на ринге под прозвищем Номад (Кочевник), выступает в промоушене UFC в полусреднем весе, где занимает третью строчку в рейтинге. На его счету 19 побед и ни одного поражения. У супругов Рахмоновых четверо детей — три дочери и сын, самой старшей семь лет, самой младшей — год и три месяца.