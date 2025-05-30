Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин планирует вернуться жить на родину после истечения контракта в США. Об этом рассказала его супруга Анастасия Шубская в интервью «Аргументам и фактам».

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем, и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России, да», — сказала она.

Таким образом она прокомментировала заявление журналиста The Hockey Writers Тони Уолака о том, что грядущий сезон может стать для российского спортсмена последним в Северной Америке. Говоря о возможном завершении карьеры Овечкина в США, Уолак сослался на электронное письмо, которое получили владельцы абонементов.

В клубе Овечкина, в свою очередь, назвали недостоверной информацию о том, что российский спортсмен не будет играть в НХЛ после сезона 2025/2026. По словам представителей клуба, эти данные были указаны сотрудником отдела корпоративных продаж в электронном письме по ошибке.

Говоря о рекорде, который установил ее муж, забив в ворота противника 895-ю шайбу в своей карьере, она призналась, что хоккеист находился под давлением, хотя он не демонстрировал, как тяжело ему приходится. По словам Шубской, она хотела, чтобы «этот камень с души у него упал», так как ежедневно Овечкину задавали вопросы о том, когда он установит новый рекорд.

Супруга хоккеиста также выразила надежду на то, что в своем последнем сезоне в НХЛ он сможет расслабиться, наслаждаться любимым делом и получить удовольствие от сезона, который станет для него последним.