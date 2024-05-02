Прокуратура запросила 10 лет колонии супруге журналиста Кирилла Мартынова** Антонине Мартыновй (Федорову), обвиняемой по резонансному «Новгородскому делу», сообщает корреспондент «Осторожно, новости» из зала Новгородского областного суда. Фигурантка дела 16 лет скрывалась от силовиков.

2 мая на судебном заседании также огласили в закрытом режиме результаты экспертизы на предмет родства Мартыновой и Алисы Федоровой (девушка имеет статус потерпевшей, официальных документов у нее нет), и зачитали характеристики, передает телеграм-канал.

По данным «Осторожно, новости», во время заседания Федорова рассказала, что все это время училась онлайн у репетиторов, ходила в художественную секцию, на рукопашный бой, к врачам, и ездила в детский лагерь.

Мартыновой вменяется покушение на убийство ее дочери от первого брака Алисы, произошедшее в феврале 2007 года в Великом Новгороде. По версии следствия, 21-летняя мать сбросила двухлетнюю девочку в лестничный проем, пытаясь инсценировать несчастный случай. Как передавал тогда «Интерфакс», девочка упала на каменный пол, пролетев около 9 метров. Врачам удалось ее спасти, но она получила травмы — Mash и Baza пишут, что Алиса получила перелом челюсти и травмы головы.

Как писал телеграм-канала Mash, 22 марта Мартынову нашли в одном из частных домов в Симметричном проезде в Ставрополе. Она была вместе с дочерью Алисой, документов у них не было. Сейчас женщина в СИЗО в Великом Новгороде. Следователи также проверяют самого Мартынова* — «не помогал ли тот жене скрываться», утверждал телеграм-канала.

* признана в России нежелательной организацией

** внесены Минюстом в реестр иноагентов