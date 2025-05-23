Женщина и ребенок погибли в результате аварии с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на 68-м километре трассы М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины ребенка в ДТП (статья 238 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Как сообщили РИА Новости в Минздраве Московской области, в результате ДТП пострадали десять человек, в том числе трое детей.

В ведомстве также рассказали, что на месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф. Задействован вертолет санитарной авиации.

«Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент проводится медицинская эвакуация пострадавших в стационары, подведомственные Минздраву Московской области», — добавили в пресс-службе.

Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по факту аварии.