В поселке Горный Щит (СНТ «Рассвет-1») под Екатеринбургом минувшей ночью сгорел двухэтажный дом, погибли четыре человека — женщина, 17-летний подросток и двое маленьких детей, сообщает МЧС России. В региональном главке МВД уточнили, что дача была куплена всего неделю назад — 19 июля.

Пожарные оперативно прибыли на место пожара, возникшего около 03:00 — 03:30, и ликвидировали возгорание на площади 48 кв. метров, не позволив огню распространиться на соседние постройки.

По данным ведомства, погибли четыре человека — 30-летняя женщина и трое несовершеннолетних (в возрасте 17, 6 и 3 лет). Их тела были обнаружены на пепелище после тушения в 05:45.

Минздрав Свердловской области уточнил, что при пожаре пострадали восемь человек — двое взрослых и шестеро детей:

шестилетний ребенок с термическими ожогами 60% поверхности тела находится в реанимации в тяжелом состоянии,

у хозяйки дома множественные переломы ребер и подозрение на перелом позвоночника, она тоже в реанимации,

еще двое детей — 10-летний и 16-летний — были осмотрены медиками и отказались от госпитализации, после чего им назначили амбулаторное лечение.

По данным МЧС, причиной пожара стало замыкание неисправной электропроводки на первом этаже, где располагалась баня.

«В доме не было пожарного извещателя: прибор издает пронзительный звук, реагируя на дым и предупреждая об опасности», — добавили в спасательной службе.

Сгоревший двухэтажный деревянный дачный дом был куплен всего неделю назад — 19 июля, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям», — предположил он.

По словам Горелых, владелица дачи пригласила в гости с ночевкой свою подругу из деревни Малобрусянское, та приехала с двумя маленькими сыновьями, 16-летней дочерью и ее 17-летним парнем.

«В ходе вечеринки компания алкоголь не употребляла, помылись в бане и легли спать», — рассказал представитель уральской полиции.

Хозяйка дома выпрыгнула из окна второго этажа: отсюда полученные ею переломы, сообщает URA.ru со ссылкой на свой осведомленный источник. Серьезно пострадавший мальчик, который находится в реанимации, — это сын ее подруги.

Двое детей, которые ночевали на первом этаже, выбежали из дома самостоятельно. Двое малолетних детей хозяйки дома, взрослая гостья и 17-летний парень ее дочери, приехавший из Екатеринбурга, насмерть отравились угарным газом.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщили в Следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области. По делу назначены пожарно‑техническая и судебно‑медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, изымаются вещественные доказательства.

На место происшествия выехала «усиленная следственная группа в составе следователей и криминалистов», которые осматривают пожарище «с применением современной кримтехники в целях фиксации и изъятия вещественных доказательств». В СК подтвердили выводы МЧС о том, что причиной возгорания, вероятнее всего, стало короткое замыкание электропроводки.

Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура Свердловской области. «На место происшествия выезжал лично прокурор Чкаловского района г. Екатеринбурга Игорь Корелов», — сообщили в ведомстве.