В Саратовской области 31-летняя женщина погибла после падения с колеса обозрения в парке города Энгельса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Инцидент произошел вечером 1 июля в парке «Лукоморье». Женщина упала с колеса обозрения в тот момент, когда кабина была на самом верху, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, женщина каталась на колесе около шести раз подряд, пишет Shot. Она была жива на момент прибытия скорой, ее госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Несмотря на усилия врачей, женщина умерла, сообщили в областном Минздраве. По факту случившегося проводится проверка. Издание «Саратов 24» называет колесо обозрения старейшим аттракционом в парке Энгельса, ему 34 года.