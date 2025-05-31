Комиссия по тюрьмам Калифорнии рекомендовала условно-досрочно освободить Патрисию Кренуинкел, отбывающую пожизненный срок за участие в серии убийств, которые в 1969 году совершили в Лос-Анджелесе последователи Чарльза Мэнсона.

По данным телеканала KFMP-TV, Совет по слушаниям по условно-досрочному освобождению штата пришел к выводу, что 77-летняя Кренуинкел, учитывая ее возраст и «безупречное поведение» в заключении, не создаст «особого риска» преступного рецидива.

Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии подтвердил, что на 16-м слушании по делу Кренуинкел 30 мая было принято решение о целесообразности ее условно-досрочного освобождения, но отказался поделиться с журналистами подробностями с заседания, длившегося четыре часа. KFMP-TV утверждает, что заключенная присутствовала там со своим адвокатом, но не обращалась к членам комиссии. Против ее освобождения выступают несколько родственников жертв убийств.

Теперь этот вопрос в течение 150 дней должен быть рассмотрен сначала всем составом Совета по слушаниям по УДО, а потом губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который может отклонить решение предыдущей инстанции или отправить на дополнительное рассмотрение. В мае 2022 года калифорнийская комиссия по УДО уже рекомендовала освободить Кренуинкел, но в августе Ньюсом, рассмотрев прошение, отклонил его.

Патрисии Кренуинкел принадлежит текущий рекорд по длительности отбытого срока лишения свободы среди женщин в Калифорнии. В 1971 году ее признали виновной по семи пунктам обвинения в убийстве первой степени. Суд пришел к выводу, что девушка участвовала в расправе над 26-летней актрисой Шэрон Тейт — женой кинорежиссера Романа Полански — и четырьмя ее друзьями, включая наследницу кофейной империи Эбигейл Фолджер и стилиста Джея Себринга.

Члены «семьи Мэнсона» проникли в особняк, который Полански снимал в районе Бенедикт-Каньон в Лос-Анджелесе. Сам режиссер тогда находился в Европе, а его жена, находившаяся на восьмом месяце беременности, принимала гостей. Все они были убиты, а на следующую ночь Кренуинкел и ее сообщники зарезали владельца продуктового магазина Лено ЛаБьянку и его жену Розмари, аналогичным образом вломившись к ним в дом. Преступники использовали кровь жертв, чтобы написать на стене слова «Смерть свиньям» и «Healter Skelter».

Глава «семьи» Чарльз Мэнсон лично не убивал ни одну из семи жертв, но был признан виновным в заговоре с целью их убийства, направленном на разжигании расовой ненависти. Его, Кренуинкел и других членов «семьи» — Лесли Ван Хаутен, Сьюзан Аткинс и «Текса» Уотсона — изначально приговорили к смертной казни. Но в 1972 году Верховный суд Калифорнии отменил эту высшую меру наказания в штате, и их смертные приговоры заменили пожизненными сроками.

Мэнсон умер в заключении в 2017 году в возрасте 83 лет. Ван Хаутен вышла по УДО в 2023 году, проведя за решеткой 53 года. Ее прошение тоже было сначала отклонено Ньюсомом, но адвокаты женщины обратились в апелляционный суд Калифорнии и добились ее освобождения. Губернатор мог бы инициировать пересмотр дела в Верховном суде штата, но решил этого не делать.