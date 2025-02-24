Японское метеорологическое агентство сообщило 24 февраля, что в центральных японских префектурах Ниигата, Исикава и Нагано, а также в западных префектурах Хиросима и Симанэ ожидаются новые снегопады. Метеорологи также предупредили о сходе лавин, обледенении дорог и замерзании водопроводных труб. По данным местных властей, неблагоприятные погодные условия уже привели к гибели 20 человек.

По информации метеорологической службы, в северном городе Аомори 24 февраля выпало пять метров снега, в Уонуме в префектуре Ниигата — 3,81 метра, а в Тадами в префектуре Фукусима — 3,13 метра.

В регионах вдоль побережья Японского моря, которое отделяет Японию от России, КНДР и Южной Кореи, часто бывают снежные зимы. Но в этом году в нескольких городах наблюдались рекордные снегопады, что привело к гибели людей и перебоям в движении. Несколько дней назад власти объявили, что из-за экстремальных погодных условий погибло более 20 человек.

«Я живу здесь уже десять лет и никогда ничего подобного не видел», — рассказал японскому телеканалу TBS житель отдаленного района Сукаю.

Власти сообщили, что в северной префектуре Аомори в результате снегопада погибли девять человек, шестеро из них — при очистке крыш от снега. Еще по меньшей мере 12 смертей зафиксированы в центральной префектуре Ниигата. В отдаленном горном городке в префектуре Фукусима были обнаружены тела трех погибших. По данным местных СМИ, они пересекали заснеженную гору, чтобы обслужить термальный источник.

Японская метеорологическая служба JMA предупредила о новых сильных снегопадах. «Мы можем стать свидетелями новой снежной бури пугающих масштабов, если облака останутся там, где они есть», — говорится в заявлении JMA.

Япония считается самой снежной страной в мире. Саппоро, где проходили зимние Олимпийские игры 1972 года, является одним из самых снежных городов с населением более 100 000 человек.