Человеческие жертвы и потери вызывают наибольшее беспокойство у россиян среди всех последствий военной операции — такой вариант отметили 62% респондентов телефонного опроса, который провела исследовательская группа Russian Field по заказу политика Романа Юнемана. Результаты исследования есть в распоряжении RTVI. Среди прочего, опрошенные называли психологическое состояние вернувшихся с фронта (38%), рост бедности и экономический кризис (33%).

Также в этот список входят ухудшение отношения к россиянам в мире, санкции против России, проблема беженцев, рост преступности и бытового насилия, политические конфликты внутри страны, проблемы восстановления и интеграции новых регионов, уход иностранных компаний, сложности с путешествиями и переездом за границу.

Обеспокоенность по поводу человеческих жертв и психологического состояния военных, вернувшихся с фронта, чаще проявляют женщины. Речь идет о 68% среди женщин против 56% среди мужчин в первом случае и о 44% против 30% во втором.

На степень обеспокоенности влияет не только пол, но и возраст. Согласно исследованию, переживания по поводу перечисленных проблем снижаются от младших возрастных групп к старшим. Исключение составляет проблема человеческих жертв: ее называют от 60% до 65% опрошенных во всех группах.

«Очевидный вывод: во-первых, люди у нас, если кто-то перечитал телеграм-каналов и стал сомневаться, все такие же гуманные и эмпатичные, а во-вторых, вопрос психологической реабилитации ветеранов будет все более и более важным буквально с каждым месяцем», — прокомментировал результаты опроса для RTVI Юнеман.

Люди с низким доходом чаще беспокоятся о возможном росте бедности и экономическом кризисе — 37% против 29% среди обеспеченных респондентов. Также о росте бедности в большей степени переживают люди с высшим образованием. Кроме того, как показывает исследование, для них важны вопросы человеческих жертв, психологического состояния вернувшихся, сложности выезда за границу и ухода компаний.

Всего было опрошено 1611 человек. Russian Field подчеркивает, что для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45%.