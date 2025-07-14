Пожары охватили леса и поля в Ростовской области. На ликвидацию возгораний привлекают сотни спасателей, огнеборцы отстаивают нивы и частные дома. Ситуацию усугубляет аномальная жара: столбики термометров поднимаются выше 40 градусов. На этом фоне появились и фейки — кто-то пытается выдать возгорания в Ставропольском крае за очередные пожары. Что происходит в Ростовской области — в материале RTVI.

Ростовская жара

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, только в течение пятницы спасатели потушили 10 техногенных пожаров и 29 загораний сухостоя. В Ростовской области установилась аномальная жара: днем столбики термометров поднимались до 39 градусов, а ближе к вечеру до +42. В связи с этим в большинстве районов объявили режим высокой пожароопасности (четвертый класс), а в юго-восточных районах — чрезвычайную пожароопасность (пятый класс).

На следующий день сотрудники МЧС ликвидировали крупный природный пожар в Цимлянском районе.

«Огнеборцы не допустили распространения пламени на поля с пшеницей и фермерское хозяйство <…> Согласно статистике, большая часть природных пожаров возникает по вине человека», — рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности жителей могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, а юрлица могут заплатить до 800 тысяч рублей.

Где горело

В течение субботы спасатели потушили 18 техногенных пожаров и 13 природных. В результате работы спасли одного человека.

«Не оставляй на солнце стеклянные бутылки, банки, лупы, линзы и другие прозрачные предметы, которые могут сфокусировать солнечные лучи, что может привести к пожару», — попросили жителей в МЧС.

В воскресенье потушили еще 30 техногенных и 25 природных пожаров. Утром в понедельник в министерстве отчитались о ликвидации лесного пожара в Мартыновском районе.

«Его площадь составила 67,5 Га (низовой 51,5 Га, верховой 16 Га). На месте работает группировка РСЧС в составе 157 специалистов и 73 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек личного состава, 18 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

По итогам недели в Ростовской области зарегистрировали 121 пожар (пять лесных пожаров и 113 загораний сухой растительности), спасли девять человек.

«Здесь полный ужас»

На днях в Родионово-Несветайском районе горели поля, огонь охватил более сотни гектаров, сообщило издание 161.ru. По словам местных жителей, огонь перекидывался на дома, а дорогу на Ростов-на-Дону пришлось временно перекрывать.

«У нас здесь полный ужас. Огонь к нефтестанции подходит, перекинулся на дачные дома. У нас тут вообще жесть, пекло и ад. На дачных участках взорвался газораспределитель. А за этими дачами как раз идет [нефтестанция]. Пожар начался с утра в двух местах. Весь центр Родионовки перекрыли в оба направления — то есть и в сторону Ростова из Родионовки, и в сторону Родионовки из Ростова. Полицейские стоят», — рассказала местная жительница Елена Шевелева.

Как уточнил глава Кутейниковского сельского поселения Максим Карпушин, угроз населенным пунктам не было, вскоре спасатели ликвидировали пожар.

В МЧС сообщили, что горели два пшеничных поля и одно со стерней. Дознаватели рассматривают две версии случившегося: неосторожное обращение с огнем или поджог.

«Пацаны на тракторах тушат поля. У многих фермеров уже погорели поля», — добавила Шевелева.

Кому нужны фейки

В воскресенье в Сети появилась информация о масштабном пожаре между Ростовом-на-Дону и Шахтами. Опубликовали даже видео, однако новость оказалась фейковой. В пресс-службе МЧС Ростовской области рассказали ТАСС, что распространяемые кадры задымления у дороги — пожар в Ставропольском крае, который случился еще 9 июля.

«На 01 нет информации, в Шахтах сейчас ничего не горит», — объяснил собеседник агентства.

В министерстве позже отметили, что до конца понедельника и во вторник чрезвычайная пожароопасность сохранится в ряде районов Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону. Жителей призвали воздержаться от разведения костров, обращаться с огнем осторожно, не бросать окурки и горящие спички в лесах и не выжигать камыш и сухую траву.

Кадры с «армагеддоном» накануне публиковал телеграм-канал SHOT. Как сообщили журналисты, поля горели между Шахтами и Ростовом-на-Дону. На опубликованных кадрах видны номера проезжающих автомобилей с 26-м регионом — это код Ставропольского края. В результате задымления и плохой видимости на дороге в аварию попал грузовик.