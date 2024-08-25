Житель московского ЖК «Лефортово парк» на Красноказарменной улице утром 25 августа выбросил из окна квартиры на 16-м этаже свою жену и грудного ребенка, оба погибли. Об этом сообщают телеграм-каналы Shot и Mash, публикующие видео с места происшествия.

По их данным, после убийства мужчина продолжил выбрасывать из окна различные вещи. На видео с места происшествия заметно, что вокруг тел погибших валяются разбившиеся предметы и одежда.

Прокуратура Москвы уточняет, что погибший младенец — девочка, дочь хозяина квартиры. Сам он — мужчина 1985 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело. «На месте работу правоохранительных органов координирует Лефортовский межрайонный прокурор Зафар Махмудов», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

В ЖК выехали полиция, ОМОН, МЧС и скорая помощь. Хозяин квартиры отказался впустить силовиков, поэтому, как утверждают источники, готовится штурм. Baza пишет, что мужчина голый и находится в неадекватном состоянии.

Shot утверждает, что это 39-летний сотрудник Банка России Александр Л., переехавший в Москву из Барнаула, а погибшая женщина — его 36-летняя жена Милена, с которой они прожили в браке около трех лет.

В телеграм-чате «Лефортово парк» пользователи высказывают предположения о том, что виновник инцидента — тот же самый мужчина, который раньше как-то «голосил на весь двор», и это даже снимали на видео. Одна из участниц чата спросила соседей, не та ли эта квартира, на которую «постоянно жаловались».

Двор, в котором произошло ЧП, оцеплен полицией, въезд в него с Красноказарменной улицы временно перекрыт.