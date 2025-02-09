Житель города Ачинска Красноярского края предположительно убил жену, с которой разводился, и ее нового сожителя, а потом попытался покончить с собой. Его спасли родственники, мужчина находится в больнице, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 9 февраля. Жильцы дома в Третьем Привокзальном микрорайоне Ачинска около 07:00 по местному времени обнаружили два трупа с колото-резаными ранами: 31-летняя женщина была убита во дворе возле детской площадки, а 45-летний мужчина — в подъезде.

Было установлено, что незадолго до смерти убитая подала на развод со своим мужем и стала сожительствовать с другим — он как раз и стал второй жертвой. Подозрение сразу же пало на 36-летнего вдовца, и в ходе расследования эта версия подтвердилась. Местные СМИ сообщают, что у убитой осталась пятилетняя дочь.

По версии следствия, супруг женщины рано утром 9 февраля подкараулил ее и своего соперника в подъезде дома, где они жили, и прямо на лестничной площадке нанес мужчине множественные ножевые ранения, а потом догнал убегающую жену во дворе и несколько раз ударил ножом в шею. Нападение на женщину было заснято камерой видеонаблюдения, установленной на двери подъезда.

На подозреваемого завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. После убийства муж жертвы у себя дома попытался покончить с собой. Его обнаружили родственники и отвезли в больницу, он находится под наблюдением врачей в реанимации.

«Мужчина занимался сноубордом, у него был сервис по ремонту лыж, коньков и досок», — пишет о подозреваемом телеграм-канал Kras Mash.