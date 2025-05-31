Житель Улан-Удэ в ходе семейной ссоры убил жену, забрал маленькую дочь и уехал на съемную квартиру, где устроил пожар на балконе, а потом покончил с собой. Возгорание ликвидировано, девочка не пострадала, сообщает бурятский телеканал «Ариг Ус».

В квартире на бульваре Карла Маркса между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил жену. Тело жертвы он оставил там, а сам забрал маленькую дочь и уехал на съемную квартиру на улице Борсоева. По новому адресу мужчина устроил пожар на балконе, а потом совершил самоубийство. Между убийством и суицидом прошло несколько дней, уточняет «Байкал Daily».

«Boзгopaниe былo cвoeвpeмeннo ликвидиpoвaнo, нaxoдившaяcя в квapтиpe дeвoчкa нe пocтpaдaлa. Ceйчac oнa пepeдaнa poдcтвeнникaм», — сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» пояснил, что о случившемся стало известно во время осмотра тела самоубийцы, найденного под окнами дома на улице Борсоева: у него в кармане была найдена записка с адресом квартиры, где он ранее проживал вместе с женой и дочерью. Направившись туда, полицейские обнаружили труп женщины.