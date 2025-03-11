Следователи ОМВД России «Вологодский» возбудили уголовное дело по факту попытки поджога продуктового магазина в селе Куркино Вологодской области. Как сообщает Vologda-poisk со ссылкой на региональное управление МВД и очевидцев, местный житель после отказа продать ему алкоголь во внеурочное время бросил в здание «коктейль Молотова».

С 1 марта в Вологодской области действуют ограничения, согласно которым продажа алкоголя с понедельника по пятницу может осуществляться только с 12:00 до 14:00. Время продажи алкогольной продукции в выходные и праздничные дни не изменилось.

В отношении задержанного составили протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

По свидетельствам очевидцев, 45-летний нетрезвый мужчина пришел в торговую точку на улице Школьной около 18:30 и попытался купить алкоголь. Сотрудницы магазины, ссылаясь на запрет о продаже алкоголя во внеурочные часы, отказали ему.

«Тогда мужчина достал „Коктейль Молотова“ и гранату и пообещал все разнести. Женщины поверили ему на слово и вызвали полицию. Но дебошир успел применить бутылку с горючей жидкостью по назначению и в магазине начался пожар», — говорится в материале.

В пресс-службе УМВД по региону рассказали изданию, что силовики устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают возможных очевидцев.

В октябре 2024 года губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил введение запрета на продажу алкоголя в регионе в будние дни, кроме периода с 12:00 до 14:00, большой смертностью, вызванной употреблением спиртных напитков. Глава региона назвал это решение «взвешенным и абсолютно необходимым».

11 марта в Вологодской области подвели предварительные итоги действия закона об ограничении продажи алкоголя по будням. Председатель заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил в своем телеграм-канале, что реализация алкогольной продукции после введения ограничений снизилась на 32% год к году. Закрылись 227 алкомаркетов.

По словам Жестянникова, в законодательном собрании региона обсуждают новые меры, среди которых разрешение на продажу алкоголя только тем, кто достиг 21 года. Также предлагается создать алкогольные отделы, как это уже работает с табачной продукцией.