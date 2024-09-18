Жителей города Торопец Тверской области эвакуируют из-за возгорания, возникшего после работы ПВО во время атаки беспилотников. Соответствующее решение принял глава региона Игорь Руденя, сообщает его пресс-служба. Тушение пожара продолжается.

«Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле», — заверили в областной администрации, уточнив, что эвакуация проводится частичная — только с территории, где существует угроза безопасности людей. Какой именно объект пострадал, власти не уточнили.

На место пожара выехали все экстренные службы и руководство главного управления МЧС по Тверской области. В ведомстве сообщили, что по поручению губернатора в регионе открыта горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа.

Окружная администрация опубликовала для жителей инструкцию по эвакуации, согласно которой все должны явиться на Базарную площадь Торопца и сесть в пассажирские автобусы. Затем они направятся по автотрассе М9 в сторону города Западная Двина. В самом Западнодвинском округе Тверской области 18 сентября решено отменить работу школ и детских садов.

Ранее жители Торопца сообщили телеграм-каналу Shot о «характерных звуках беспилотника» и взрыве, после которого якобы начался пожар. Горожане опубликовали в соцсетях видео, на которых запечатлен поднявшийся в небо столб пламени и дыма.

Администрация Твери предупредила горожан о предпринимаемых «мерах предосторожности для обеспечения безопасности» — закрытии детских садов, школ и вузов областной столицы. «Мы просим вас сохранять спокойствие и не паниковать. Важно оставаться бдительными и следить за обстановкой. В случае увеличения опасности будут предприниматься дополнительные меры безопасности», — обратились к жителям города в администрации.

Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении еще 54 украинских беспилотников в течение минувшей ночи: 27 из них были сбиты над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской и один — над Орловской.