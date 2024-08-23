Ейский городской суд Краснодарского края частично удовлетворил три исковых заявления к структуре Минобороны от семей, которые пострадали в результате падения самолета Су-34 на многоэтажный дом в октябре 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, за взысканием ущерба в суд обратились шесть семей. Три иска — от семей Бондаренко, Булычевых и Кузьмяк — рассмотрены и частично удовлетворены, остальные все еще рассматриваются.

Ответчиком стал владелец упавшего Су-34 — федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа».

Пострадавшим семьям присудили от 236 тыс. до 935 тыс. руб. в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества (мебели, бытовой техники, автотранспорта). Помимо того, в качестве компенсации морального вреда они получат от 20 тыс. до 100 тыс. руб. на человека.

Сами пострадавшие требовали компенсации морального вреда в размере до 12 млн рублей. Решение Ейского городского суда они пытались оспорить в Краснодарском краевом суде, однако там решение первой инстанции признали «отвечающим требованиям разумности и справедливости».

Структуры Минобороны также пытались обжаловать в апелляции решение Ейского горсуда. Военные настаивали, что ликвидация последствий авиакатастрофы должна осуществляться за счет средств муниципалитета, поскольку в городе тогда ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Военное ведомство также отмечало, что «не установлена неправомерность действий воинских должностных лиц, ответственных за подготовку воздушного судна». Кроме того, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» посчитало, что оно не должно выступать ответчиком, поскольку воинская часть, к которой был приписан упавший Су-34, сейчас подчиняется другой структуре.

Тем не менее суды первой и второй инстанции признали, что на момент крушения самолета его владельцем было ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», которое и должно отвечать за нанесенный вред.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на жилой дом в Ейске 17 октября 2022. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек, 43 человека получили ранения, 140 квартир оказались полностью разрушены.

Следственный комитет назвал основной версией крушения самолета в Ейске техническую неисправность воздушного судна. По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов (ст. 351 УК), но затем его прекратили «в связи с отсутствием события преступления», пишет «Ъ». Здание дома полностью восстановили за счет краевого бюджета.