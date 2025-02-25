Льготную ипотечную программу по ставке 2% годовых теперь могут оформить жители Курской области, чье жилье стало непригодным из-за обстрелов и терактов. Программа действует до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

«Льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых в рамках программы «Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации» теперь могут оформить и жители Курской области. Ипотечный кредит можно получить на строительство индивидуального жилого дома, покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Программа действует до 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что до конца 2026 года продлевается льготная ипотечная программа для жителей Белгородской области.

«До этого же срока (31 декабря 2026 года — прим. RTVI) продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов», — добавили в Минфине.

В начале ноябре 2024 года жители Курской области, оставшиеся без жилье и имущества, вышли на митинги с требованием получить помощь от властей. RTVI выяснял, чем недовольны вынужденные переселенцы и как их проблемы пытаются решить.