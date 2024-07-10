Жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга сообщили в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе.

Очевидцы рассказали, что видели яркий объект, вокруг которого расходятся круги. Об НЛО также сообщают на Украине и в Беларуси. Некоторые из пользователей предположили, что это ракета-носитель Ariane 6, запущенная ранее с космодрома Куру.

Очевидец рассказал «Москве 24», что увидел круги, которые расходились от объекта по всему небу.

«Потом они разъединились и с огромной скоростью в разные стороны разлетелись. Никогда не видел такого», — сказал он.

Первый запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 прошел вечером во вторник во Французской Гвиане. На ее борту находятся девять малых спутников, предоставленных европейскими компаниями и исследовательскими институтами. Кроме того, ракета несет две капсулы, которые, как ожидается, вернутся на Землю. Также должен вернуться разгонный блок ракеты-носителя, который в дальнейшем утилизируют.

9 июля в 23:06 мск Ariane 6 успешно вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 км.

О светящемся объекте в конце мая также сообщали жители Ставропольского края. Очевидцы заметили в небе неизвестный летающий объект, оставляющий за собой огненный «хвост». Предположительно, это был космический мусор.