Жители пострадавших от землетрясений районов Турции узнали, что их квартиры и дома перешли в собственность государства по новой поправке в рамках восстановления жилфонда. Об этом сообщает Reuters.

Агентство приводит в пример историю 61-летнего Хабина Япара из провинции Хатай, которого власти уведомили, что его квартира передается в ведение Казначейства Турции в соответствии с поправкой к закону о городском планировании. Она, как указывает Reuters, затронет тысячи переживших землетрясения людей.

В начале февраля 2024 года министр урбанизации Турции заявил, что правительству необходимы новые полномочия для ускорения реконструкции жилой недвижимости в городах, пострадавших в результате землетрясений на юго-востоке страны. Хатай — самый южный регион Турции, граничащий с Сирией, — пострадал сильнее всего.

После землетрясений, которые оказались наиболее разрушительными и смертоносными за всю современную историю Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган утвердил амбициозный с точки зрения сроков план восстановления разрушенных районов. Сейчас, пишет Reuters, уже очевидно значительное отставание от этого плана.

В рамках президентского поручения правительство постановило создать «резервные застройки» в качестве временной меры для ускорения восстановления разрушенных домов. Предполагалось, что граждане, которые лишились крова в результате землетрясений, получат новое жилье, но как будет решаться финансовая сторона этого вопроса, власти не уточняли.

Страхование недвижимости на случай землетрясения в Турции является обязательным, но вопреки правилам его оформляют далеко не всегда, а компенсации в любом случае покрывают лишь часть затрат на восстановление поврежденных зданий или покупку нового жилья. Кроме того, после землетрясений выяснилось, что многие здания были построены со значительными нарушениями.

«Тысячи домовладельцев ошеломлены планами властей по конфискации их жилья, и многие узнали о том, что лишатся собственности, из социальных сетей», — пишет Reuters.

По словам источников агентства, многие жители пострадавших от землетрясений районов получили текстовые уведомления о передаче квартир в госсобственность еще до того, как правительство приняло соответствующую поправку.

Reuters уточняет, что правительство Турции до сих пор не проинформировало население о том, какую плату с них будут взимать за восстановление жилья, что произойдет, если они не смогут платить, на какую компенсацию им можно рассчитывать и насколько долго права собственности на их жилье останутся у государства.

Председатель комиссии по окружающей среде и городского права Коллегии адвокатов Хатая Эджевит Алкан сравнил ситуацию, в которой оказались владельцы пострадавшего жилья, с походом в ресторан, где «вам приносят блюдо, но вы не знаете цену, и вам придется оплатить счет, каким бы он ни был».

Reuters связался с четырьмя домовладельцами и двумя юристами в районах Самандаг, Дефне и Антакья, которые подали иски в административный суд Хатая с требованием заблокировать передачу жилой недвижимости в собственность государства. В министерстве урбанизации и офисе Эрдогана не ответили на просьбу агентства о комментариях. Несколько оппозиционных партий направили в парламент запрос на дополнительную информацию о действии новой поправки, но не получили ответа.

По меньшей мере 215 тысяч жителей Хатая, дома которых разрушили землетрясения, остаются в «лагере временного размещения» в палатках или контейнерах. Там же вместе со всей семьей живет Хабин Япар — инженер-строитель на пенсии, который долгие годы копил деньги на ремонт своего двухэтажного дома. Он готов вложить эти средства в восстановление пострадавшей постройки, но не может, поскольку право собственности на нее передано государству — а оно планирует снести здание. Семья Япара подала на власти в суд, настаивая на том, что дом подлежит ремонту.

Как изменились турецкие города после землетрясения. Фотогалерея

В феврале офис губернатора Хатая сообщил, что для хозяев жилья в пострадавших при землетрясении зданиях, перешедших в собственность государства, будет выделено около 44 тысяч домов. Никаких дополнительных данных в сообщении не приводилось. Эрдоган обещал, что в провинции будет построено 254 тысячи новых домов, но пока, судя по данным губернаторской канцелярии, не завершено строительство даже 7,3 тысячи домов.

В прошлом году турецкий чиновник анонимно сообщил Reuters, что в задержках виноваты ограничения на выделяемые властями средства и инфляция. Но некоторые жители Хатая видят в происходящем политическую подоплеку. Речь, которую Эрдоган произнес в Хатае на траурном мероприятии через год после землетрясения, многие восприняли как завуалированный намек на то, что помощь на восстановление домов поступит после победы правящей партии на выборах 31 марта. Впоследствии президент заверял, что работы по восстановлению пострадавших районов проводятся безотносительно того, насколько сильно там влияние оппозиции.

Собеседники Reuters из числа домовладельцев и юристов выражают опасения по поводу того, что государство может оставить право собственности на недвижимость себе, если выставит бывшим хозяевам счета за восстановление и/или строительство, которые они не смогут оплатить.

Юрист Орхан Озен заявил агентству, что принятая правительством поправка нарушает право частной собственности и не определяет, как защищены владельцы переданного государству жилья. По его словам, подозрительным выглядит тот факт, что под «резервные территории» для застройки в рамках программы ликвидации последствий землетрясения реквизированы участки земли в престижных районах.