В Карачевском районе Брянской области при атаке украинских беспилотников погибла местная жительница. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз. о его словам, еще одна женщина получила ранение и была госпитализирована.

Брянский губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей, которой, как он уточнил, «оперативно оказывают квалифицированную медицинскую помощь». Богомаз пообещал, что семьи обеих женщин получат материальную помощь в связи со случившимся.

«По предварительной информации, повреждено несколько домовладений. Обследование территории продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении главы Брянской области.

Кроме того, в 13:50 мск Богомаз сообщил о сбитом над регионом «вражеском БПЛА самолетного типа», поблагодарив за это силы ПВО Минобороны. По его словам, в результате уничтожения этого беспилотника пострадавших и разрушений нет. Аналогичное сообщение брянский губернатор публиковал ранним утром 12 января, около 07:00 мск.

Брянский областной оперштаб ранее сообщал, что ракетная опасность объявлялась в Почепском районе и Стародубском округе.

Минобороны в течение сегодняшнего дня сообщило о трех сбитых над Брянской областью беспилотниках. Первое сообщение появилось в телеграм-канале ведомства по итогам прошедшей ночи, а во втором говорилось, что «с 10:30 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской, Курской и Брянской областей».

Накануне, 11 января, Богомаз сообщал об ударе «украинских террористов» из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по селу Новые Юрковичи в Климовском районе, где пострадали трое мирных жителей и было «зафиксировано значительное разрушение административного здания». Местные СМИ писали, что повреждения получили местная школа и дом культуры. Mash также утверждал, что пострадало почтовое отделение. По данным каналам, удар был нанесен системой HIMARS.