Многодетная жительница Ленинградской области более трех лет спала в одной постели с мумифицированным телом мужа, который скончался в декабре 2020 года, пишет 78.ru. Женщина не стала хоронить труп и запрещала своим детям кому-либо о нем рассказывать, запугивая их детским домом и психбольницей.

По информации портала, мужчина скончался во время ссоры с женой. В разгар конфликта, после того, как супруга пожелала мужу смерти, он якобы упал на пол и умер. Сначала женщина подумала, что супруг притворяется, но через несколько часов, поняв, что он не приходит в сознание, она завернула тело мужа в одеяло и унесла в спальню. Детям мать говорила, что отец находится в коме и скоро проснется.

Семья живет в частном доме. У женщины четверо детей — два мальчика и две девочки. В течение нескольких лет семья состояла на контроле у органов опеки и местной администрации, а мать дважды штрафовали как неблагополучного родителя за неисполнение своих обязанностей. В июне 2021 ее дети перестали ходить в школу и 2,5 года нигде не учились. Женщина говорила органам опеки, что ее супруг уехал на лечение в Тибет и перестал выходить на связь.

Мумию в кровати 50-летней женщины 1 февраля случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей. В комнате полицейский нашел импровизированный алтарь для поклонения древнеегипетским богам, а также увидел рядом с умершим «крест Анубиса» — символ бессмертия Древнего Египта, более известный как Анкх.

По данным 78.ru, женщина давно находится под наблюдением у психиатра, поскольку у нее выявлена генетическая предрасположенность к шизофрении. После допроса ее отправили в психиатрическую лечебницу, а детей — в Гатчинскую Центральную районную больницу, сейчас за ними наблюдают врачи. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.

В доме, где проживала семья, проводятся следственные мероприятия. Специалистам предстоит выяснить, из-за чего умер мужчина. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.