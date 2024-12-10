В Красноярске две девушки попали в аварию, когда катались на тюбинге, привязанном к автомобилю. Одна из них — несовершеннолетняя — скончалась на месте, другая — госпитализирована с тяжелыми травмами, сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.

По информации ведомства, ДТП произошло вечером 9 декабря. 27-летний мужчина решил покатать на «ватрушке», привязанной тросом к его «Хонде», двух девушек. Судя по видео, которое опубликовано в телеграм-канале МВД, во время движения тюбинг вылетел на встречную полосу и ударился о проезжающий мимо автомобиль.

До приезда скорой помощи от полученных травм скончалась 17-летняя девушка, уточнили в ведомстве. Другую — 20-летнюю пассажирку — доставили в больницу.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль, сбивший девушек, ехал на небольшой скорости — «менее 40 км/ч». Также, по данным ведомства, оба водителя находились в трезвом состоянии.

На водителя, к автомобилю которого была привязана «ватрушка», завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

По информации телеграм-канала Kras Mash, задержанный не был владельцем «Хонды» — автомобиль принадлежит другому человеку, который дал поводить его лишь на время.

По данным портала NGS24, за рулем автомобиля, под который угодил тюбинг, находился сотрудник красноярской прокуратуры.