В Подмосковье 16-летняя девушка случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Девушка обратилась в больницу с жалобами на тошноту и боли в верхней части груди. Рентген показал, что в желудке у пациентки находится зубная щетка.

Пострадавшая вспомнила, что недавно чистила зубы и отвлеклась, а щетка «куда-то исчезла». Под общей анестезией и с помощью эндоскопического инструмента медики извлекли инородный предмет за полчаса. Здоровью пациентки ничего не угрожает, ее выписали под амбулаторное наблюдение.

В конце декабря похожая ситуация произошла с 16-летней студенткой из Химок. Она чистила зубы перед сном и решила убрать щеткой налет с языка, но случайно проглотила пластиковый 15-сантиметровый инородный предмет.

После этого пострадавшая почувствовала неприятную боль в пищеводе, у нее начались приступы рвоты. Приехавший фельдшер не сразу поверил в историю пациентки, но все же госпитализировал ее. В больнице девушке сделали рентген, на котором было видно, что щетка прошла через пищевод желудка.

Под местным наркозом с помощью эндоскопа медики извлекли щетку. Девушка провела ночь в стационаре, после чего ее отпустили домой.