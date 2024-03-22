Свердловский областной суд направил на принудительное лечение жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве своих троих детей, в которых «вселились бесы». Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Она направлена на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в суде.

Избрание такой меры связано с психическим состоянием женщины и ее «опасностью для себя и окружающих».

В прокуратуре заявили, что у Петровой диагностировано «временное психическое заболевание» из-за которого на момент убийства она не осознавала фактический характер своих действий и их общественную опасность, передает E1.ru.

Согласно материалам суда, в декабре 2022 года 37-летняя Петрова задушила шестимесячную дочь и сыновей 10 и 15 лет, «так как ей казалось, что в них вселились бесы». После убийства женщина оставила записки мужу и родственникам. В одной из них говорится, что в саму Петрову и одного из ее сыновей «попал бес полуденный», дочь «укусил змей-искуситель Евы», а второй сын «ушел добровольно». Своего супруга Петрова назвала в записках «Сатаной во плоти».

Потерпевшей стороной была признана свекровь Петровой, пишет E1.ru. Она заявила гражданский иск на 2 млн рублей, но суд отказался его удовлетворить, сообщает портал.

Петрова заявляла через своего адвоката Олега Грязютина, что ей «на протяжении длительного времени якобы скрытно “подливали” наркотические вещества», и выдвигала предположения, что это делал муж — Вячеслав Петров. По данным E1.ru, он работал заместителем начальника антинаркотического отдела УМВД по Екатеринбургу.

По словам Петровой, супруг якобы заставлял ее «петь молитвы и водить хороводы», также они били друг друга, чтобы «изгонять бесов». Источник E1.ru в правоохранительных органах рассказывал, что под конец службы в МВД Петров «ударился в религию». В квартире Петровых после убийства детей нашли много икон. Соседи утверждали, что незадолго до трагедии вся семья «посреди дня читала молитвы».