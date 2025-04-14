В городе Канск Красноярского края задержали 29-летнюю женщину — ее подозревают в убийстве троих детей, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК). Женщина состоит на учете у психиатра, отмечает прокуратура.

По данным следствия, убийство произошло днем 14 апреля. В частном доме на улице Герцена в Канске были обнаружены тела трех детей — четырехлетней девочки и мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет — с рублеными ранами. Как указывает СК, по предварительным данным, 29-летняя женщина использовала топор.

Прокуратура отмечает, что семья была полной. С октября 2024 года она состоит на профилактическом учете: отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, а мать состоит на учете у психиатра.

Мотивы женщины устанавливаются. В разговоре с NGS24.RU в СК уточнили, что она жила с детьми одна. После произошедшего женщина пришла к родителям и созналась в содеянном, а в ходе допроса признала свою вину. Против нее возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью (пп «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК), решается вопрос о ее заключении под стражу.

Отец убитых узнал о случившемся по телефону, пишет NGS24.RU. В семье был четвертый ребенок — мальчик семи лет. В момент убийства он находился у бабушки с дедушкой.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. В ходе расследования также будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.