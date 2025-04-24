Во время конфликта на детской площадке в подмосковном Подольске местный житель застрелил женщину. Об этом сообщили в телеграм канале ГУ МВД по Московской области.

«Сегодня в ночное время в Дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по г.о. Подольск поступило сообщение о том, что возле одного из домов, расположенных на улице Железнодорожная в мкрн. Климовск, слышны звуки, похожие на выстрелы», — говорится в пресс-релизе.

По данным МВД, на детской площадке компания граждан шумно вела себя и к ним подошел местный житель, держа в руках предмет, «конструктивно схожий с оружием». После этого он сделал компании замечание и выстрелил вверх.

«Началась потасовка, во время которой был произведен еще один выстрел, ранивший женщину. Пострадавшая 1988 г.р. от полученного ранения скончалась до прибытия скорой помощи», — отметили в ведомстве.

В ГСУ СК России по Московской области уточнили, что стрелявший находится в больнице с множественными переломами, поскольку после случившегося подвергся избиению остальными участниками конфликта.

«Следователями и криминалистами произведен осмотр, изъято самодельное огнестрельное оружие, 2 гильзы, упаковка с патронами, смывы следов, назначены экспертизы. Допрашиваются очевидцы», — сообщили в ведомстве.

В ближайшее время следствием даст оценку факту незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также факту получения мужчиной тяжких травм.

Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. «Личность злоумышленника установлена, в ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным Mash, стрелявшему 57 лет, к компании он вышел с самодельным пистолетом-пулеметом с прикладом от винтовки «Винторез». SHOT отмечает, что мужчине грозит 15 лет колонии по статье 105 УК РФ «Убийство».