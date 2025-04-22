Первомайский районный суд Краснодара признал жителя Донецка Сергея Клименко виновным в умышленном причинении смерти (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчина зарезал одного из постояльцев гостиницы «Кавказ», сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года обвиняемый приехал из ДНР в Краснодар с целью подписания контракта с Министерством обороны России. Он поселился в гостинице «Кавказ», где 16 ноября, за день до отправки в воинскую часть, на фоне употребления спиртных напитков у него возникла ссора с другим проживающим, также намеревавшимся отправиться в зону проведения военной операции.

Словесная перепалка быстро переросла в физическое столкновение, в ходе которого Клименко нанес потерпевшему несколько ударов кухонным ножом. Полученные ранения оказались смертельными, и мужчина скончался на месте происшествия.

На судебном заседании Клименко полностью признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. Суд, изучив все обстоятельства дела, признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не был обжалован и вступил в силу.