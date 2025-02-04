Житель города Черняховск в Калининградской области задержан по подозрению в убийстве семилетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Мальчик ушел из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями и не пришел домой на следующий день, его мать обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Школьника искали полицейские, волонтеры и кинологи с собаками. Позднее по подозрению в убийстве мальчика задержали его отчима.

«С ним в настоящее время работают следователи регионального управления Следственного комитета», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, мать мальчика участия в совершении преступления не принимала.

К месту сокрытия тела выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР.

По данным SHOT, во время одного из допросов мать ребенка призналась следователям, что сына убил отчим. Телеграм-канал отмечает, что мужчина сознался в убийстве и показал, где спрятано тело — мальчика нашли в водоеме недалеко от дома, в мусорном пакете набитом кирпичами.