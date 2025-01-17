В Севастополе задержан местный житель, которого подозревают в передаче военной разведке Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, мужчина вступил в чат в мессенджере Telegram, «координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности».

«Действуя по заданию иностранной спецслужбы, задержанный осуществлял сбор информации о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передачу указанных сведений посредством сети Интернет украинским кураторам», — рассказали в ЦОС.

Там отметили, что эта информация в дальнейшем использовалась украинскими войсками для нанесения ударов по российским военным объектам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчина арестован. Личность задержанного в ФСБ не раскрыли.