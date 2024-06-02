Жителя американского штата Айдахо Чада Дэйбелла приговорили к смертной казни за убийство бывшей жены Тэмми и двух младших детей новой супруги, которое он совершил на почве «экстремистских религиозных убеждений относительно конца света», пишет The Guardian.

Присяжные единогласно признали Дэйбелла виновным в тройном убийстве и согласились с тем, что смертный приговор будет адекватным наказанием для него. Подсудимый выслушал решение, не проявляя никаких эмоций.

Закон Айдахо допускает казнь посредством смертельной инъекции или расстрела, хотя расстрелы в штате никогда не применялись.

Судья Стивен Бойс подчеркнул, что обычно после вынесения приговора принято обращаться к осужденному, но в этом случае «показания свидетельств и представленные обвинением доказательства уже продемонстрировали серьезность случившегося».

Расследование дела началось в 2019 году с поиска двух пропавших без вести детей — семилетнего Джошуа и 16-летнего Тайли Райана. Через год их тела были найдены закопанными во дворе Дэйбелла, который к тому времени был женат на матери мальчиков — Лори Вэллоу. Сама женщина предстала перед судом в 2023 году и была приговорена к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение.

Из материалов дела следует, что Дэйбелл декларировал «необычные духовные убеждения», цитировал апокалиптические пророчества, излагал псевдорелигиозные теории о близящемся конце света и рассказывал об одержимости злыми духами, чтобы объяснить совершенные убийства.

Его адвокат утверждал, что обвинение не представило достаточных доказательств связи Дэйбелла с убийствами, и называл истинным виновником Алекса Кокса — старшего брата Лори Вэллоу, который умер в конце 2019 года и поэтому не стал фигурантом дела.

Прокуратура же настаивала на том, что Дэйбелл совершал убийства ради получения финансовой выгоды от страховых полисов.

Защитник Дэйбелла в ходе слушаний назвал Лори Вэллоу «бомбой», сбившей его клиента с «траектории нормальной жизни», которую он вел как «тихий, сдержанный, застенчивый молодой человек». При этом никаких смягчающих обстоятельств адвокат мужчины представить не смог, хотя это позволило бы претендовать на замену смертного приговора пожизненным сроком.