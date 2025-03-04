В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя села Бутунтай Александрово-Заводского района, которого обвиняют в покушении на убийство собственной десятимесячной дочери. Об этом сообщает местное следственное управление СКР в своем телеграм-канале.

В сообщении подчеркивается, что мужчина не имеет судимостей. По версии следствия, 12 декабря 2024 года он, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, остался дома вдвоем с маленькой дочерью и «с целью убийства» дважды уронил ее, падая сверху и придавливая своим весом, хватал за лицо и бил головой об пол. Отец также использовал зажженную сигарету, чтобы истязать девочку, прижигая ей шею, спину и руки. Местные СМИ сообщали, что на теле ребенка были обнаружены следы укусов. Когда жертва перестала плакать, мужчина заснул.

«Смерть девочки от телесных повреждений, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, не наступила в результате своевременно оказанной медицинской помощи», — уточнили в Следкоме.

«Борзинская газета» писала, что в семье трое детей, отец безработный, и они живут на пособия. Глава района предположил, что в тот день, когда девочку едва не убили, ее мать подралась с мужем и ушла, оставив детей дома.

Ребенка госпитализировали в ночь на 13 декабря в состоянии средней степени тяжести, вскоре девочка пошла на поправку.

Обвиняемый находится под арестом, такое решение принял суд по ходатайству следователя. В СКР отметили, что мужчина отказывается признавать вину. Назначенная следствием судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он способен отдавать отчет в своих действиях.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. За покушение на убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок, составляющий не более 3/4 максимального за убийство (20 лет или пожизненно).

Расследование дела находилось на особом контроле Следственного комитета: глава ведомства Александр Бастрыкин поручал руководителю регионального управления Алексею Вольному представить ему доклад об установленных обстоятельствах преступления.