Жители Пекина — 22 млн человек — получили предупреждение властей о том, что 12 апреля им лучше оставаться дома: на севере Китая ураганный ветер, вызванный полярным вихрем из Монголии, валит деревья и вызывает пыльные бури. В регионе отменены сотни авиарейсов, в столице страны закрыты парки и другие общественные пространства, отменены спортивные мероприятия.

Метеорологическое предупреждение касается Пекина, Тяньцзиня с пригородами и провинции Хэбэй. По словам синоптиков, скорость ветра может достигать 150 км/час — это 11—13 баллов по 17-балльной китайской шкале, при которых возможны «значительный ущерб» и «масштабные разрушения». Подобное предупреждение в последний раз объявляли в Китае в 2014 году.

«Городское управление по чрезвычайным ситуациям напоминает населению: не выходите на улицу без необходимости, не отправляйтесь в дорогу без необходимости, избегайте мероприятий на открытом воздухе. Не останавливайтесь и не задерживайтесь под высокими зданиями, рекламными щитами, временными сооружениями или большими деревьями», — говорится в заявлении в официальном аккаунте пекинского ведомства в соцсети WeChat.

Отдельное предупреждение выпущено для жителей Пекина, чей вес не превышает 50 кг: им настоятельно рекомендовано не выходить на улицу до изменения погодных условий, поскольку сильные порывы ветра могут повалить их и причинить физический ущерб.

Накануне, 11 апреля, на север Китая обрушились холодные ливни, сопровождаемые ураганным ветром. К полудню 12 апреля в Пекине оказались повалены более 800 деревьев, власти эвакуировали почти 7 тысяч человек.

По данным государственной телерадиокомпании China Central Television, в ночь с ночи на утро субботы на севере страны, в том числе в Пекине, бушевали пылевые бури. Согласно видео, опубликованным в китайской социальной сети Weibo, ветер повредил столбы электропередач и окна в провинции Хэнань в центральном Китае.

В Пекине отменены все массовые мероприятия, которые должны были состояться в эти выходные, а движение общественного транспорта приостановлено. Из-за погодных условий пришлось отменить тысячи авиарейсов. Туристические достопримечательности, включая Запретный город, Летний дворец и популярный участок Великой стены, закрыты. Пекинский марафон, запланированный на 13 апреля, перенесен на следующую неделю.