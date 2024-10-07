Житель Находки по имени Василий задержан по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК), сообщила Антитеррористическая комиссия (АТК) Приморского края. По ее данным, молодой человек призывал унижать и насиловать сторонников президента России Владимира Путина.

В сообщении комиссии уточняется, что «однажды вечером Василий решил сыграть в революционера» и, зайдя в некий паблик в социальной сети «ВКонтакте», призывал его подписчиков совершать насильственные действия сексуального характера в отношении тех россиян, которые поддерживают политику главы государства.

Информация о комментариях, оставленных Василием, была передана кем-то из интернет-пользователей в Антитеррористическую комиссию Приморского края через ее анонимный чат-бот. Комиссия, в свою очередь, обратилась в правоохранительные органы.

В отношении Василия было возбуждено уголовное дело. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В телеграм-канале Приморской АТК опубликована видеозапись с его задержания.

Антитеррористическая комиссия Приморского края, возглавляемая губернатором, является координирующим органом для всех структур региона, противостоящих терроризму. Она существует с конца 2006 года. Ее решения обязаны исполнять сотрудники правоохранительных органов, граждане и юридические лица, пояснял ранее директор департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края Анатолий Данилов. По его словам, основным направлением работы АТК в последние годы стало индивидуальное взаимодействие с жителями региона с целью профилактики правонарушений.

В 2023 году, как сообщала комиссия, за призывы к терроризму и экстремизму в Приморском крае были осуждены 40 местных жителей. В конце года АТК объявила о запуске своего анонимного чат-бота, через который гражданам было предложено сообщать о замеченных ими в социальных сетях и мессенджерах предполагаемых призывах к терроризму и экстремизму. В сообщении подчеркивалось, что личные данные информатора при обращении через этот бот не отображаются.