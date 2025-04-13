Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что зарабатывает меньше, чем его жена — олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Об этом он рассказал в документальном фильме о Навке «Она» на Первом канале, приуроченном к 50-летнему юбилею фигуристки.

«Да, конечно. Хотя у нас очень хорошие зарплаты», — ответил Песков на вопрос, зарабатывает ли его супруга больше.

«Все знают, сколько я зарабатываю, у нас декларации подаются. Конечно, это больше», — сказала фигуристка. По ее словам, супруг «смеется, что за Навкин счет живет».

Песков также рассказал, что жена критикует его за недостаточную защиту президента Владимира Путина. «Причем она это делает на полном серьезе, со всей пролетарской жесткостью», ― отметил пресс-секретарь российского главы.

Татьяна Навка несколько лет сохраняла лидерство по размерам доходов среди жен высших чиновников Кремля и правительства. В последний раз Кремль публиковал сведения о доходах и имуществе сотрудников администрации президента и членов их семей в 2022 году.

Согласно документу, Навка в 2021 году задекларировала доход в размере 218,5 млн рублей, автомобили Mercedes GLE 63 AMG, Mercedes-Benz CL 63 AMG, мотовездеход Yamaha, а также два земельных участка, два дома, три квартиры и машино-место. Доходы самого Пескова за тот год составили 14,5 млн рублей.

Татьяна Навка — чемпионка Олимпийских игр в Турине 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и России. После окончания спортивной карьеры Навка участвовала в телевизионных ледовых шоу «Ледниковый период». Она также основала и возглавила продюсерскую компанию Navka Show, которая занимается созданием, постановкой и прокатом ледовых шоу с участием звезд фигурного катания.

Навка и Песков женаты с 2015 года, они воспитывают дочь Надежду. После начала военной операции на Украине фигуристка попала в санкционные списки США, Великобритании, ЕС, Канады и других стран. Минфин США заявил, что Навка «владеет империей недвижимости стоимостью более $10 млн».

В недавнем интервью ТАСС чемпионка рассказала, что из-за санкций не может поехать на Олимпиаду 2026 года в Италии, чтобы поддержать российских спортсменов. Также она посетовала, что лишена возможности «показать мир своему ребенку теми глазами, которыми могла бы это показать».