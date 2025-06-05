Информация об адресах бомбоубежищ на «Госуслугах» появится в качестве дополнительной меры оповещения граждан, рассказал RTVI замглавы комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев. Он добавил, что это «продиктовано существующей ситуацией».

По словам депутата, именно сейчас это вводится на «Госуслугах», потому что «впервые атаки беспилотников в глубине России проявились».

«А что касается указателей, где должна быть информация о бомбоубежищах, то раньше на стенах были нарисованы плакаты. Современные же технологии позволяют вот именно тем способом [информацией на “Госуслугах”] информировать о местах дислокации. Что касается самого нововведения, оно продиктовано, собственно, существующей ситуацией», — добавил Валеев.

На вопрос, как можно будет воспользоваться «Госуслугами» во время атак БПЛА, когда глушат связь, депутат ответил, что «одно не должно исключать другое».

«Там проблема несколько иная. В свое время очень многие убежища начали использовать в других целях. Основной упор деятельности МЧС был направлен не на гражданскую оборону, а на работу в чрезвычайных ситуациях. А в последние годы всерьез озаботились проблемами именно гражданской обороны. Жизнь так продиктовала, собственно говоря, что сейчас заново серьезно занимаемся проблемами гражданской обороны», — резюмировал он.

Заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов 4 июня сообщил, что на портале «Госуслуги» появится вкладка с адресами бомбоубежищ по всей России. В ней можно будет узнать, к какому убежищу приписан конкретный россиянин и куда ему направиться в случае чрезвычайной ситуации.

Он добавил, что граждан будут аналогичным образом информировать и о пунктах, «куда следует прибыть в случае объявления эвакуации». Представитель МЧС также отметил, что эта система уже была опробована в Курской и Белгородской областях, до конца года ее могут распространить на все регионы России.

По словам Старовойтова, МЧС по поручению правительства провела инвентаризацию более 50 тыс. защитных сооружений.

«Могу сказать, что сооружения в наличии, они существуют. Их готовность за минувшие пять лет снизилась на 3%, однако это во многом стало результатом более глубокой и всесторонней проверки», — отметил участник слушаний в Общественной палате.

По словам Старовойтова, министерство запросило у Минфина 155 млрд рублей на модернизацию убежищ, однако там сочли это нецелесообразным и сообщили, что регионы должны справляться сами. Старовойтов добавил, что власти субъектов России уже разработали «планы восстановления защитных сооружений», работа должна быть завершена до 2030 года.

В ноябре 2022 года источник «Коммерсанта» сообщил, что комплексная проверка сооружений гражданской обороны проводится регулярно, а внеочередные проверки таких объектов связаны с президентским указом от 19 октября, но «не свидетельствуют о наличии угрозы безопасности и тем более о ядерной угрозе».