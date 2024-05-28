Президент США Джо Байден на самом деле стремится развязать войну с Россией ради личного рейтинга, в то время как российский лидер Владимир Путин совершенно не заинтересован в конфликте с западными странами, в том числе с государствами Евросоюза. Об этом в интервью YouТube-каналу London Real заявил американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш. RTVI собрал его главные высказывания.

Про желание Байдена начать войну

Создается впечатление, что президент Байден стремится к конфликту с президентом Путиным. Он [Байден], кажется, хочет вовлечь в это противостояние русских.

Дело в том, что военные победы сделали американских президентов еще более известными и значимыми. Например, Линкольна или Рузвельта. Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное.

Бедный Билл Клинтон (42-й президент США в 1993—2001 годах, выдвигался от Демократической партии. — Прим. RTVI), который, став президентом, оказался объектом насмешек! <…>

Спустя шесть месяцев пребывания на посту главы государства, он отдал приказ о бомбардировке Багдада. Это был лучший день в жизни Клинтона. В воскресенье у него повсюду были репортеры. Это был великий день для него.

Про цели Путина в Европе

Я верю, что он не хочет завоевывать западную Европу и не верю, что он желает вновь победить Германию. Не думаю, что он хочет чего-то большего. Путину нужна эта украинская буферная зона. <…> И он победит.

Путин говорит, что это необходимость. Ведь мы свергли пророссийское правительство в 2014 году. Сейчас это уже практически признано. Экс-заместитель госсекретаря Виктория Нуланд знала из секретного прослушиваемого разговора с послом, который позже был обнародован, кого мы хотели выбрать в следующее правительство страны. От этого никуда не деться.

Про Владимира Путина и военный потенциал России

Я знаю, что не стал бы связываться с этим парнем.

И у него есть ресурсы. Я бы не стал перевозить ракеты, которые можно переоборудовать в оборонительные, которые, как всем известно, можно также за полдня превратить в снаряды для атаки, где достаточно провести механическую обработку, снять одно покрытие и поставить другой металл. Это можно сделать за день. Я бы не стал против этого выступать.

Про отношение США к Украине

Мы, в частности НАТО, никогда не были большими поклонниками Украины из-за царящей там коррупции.

Про взрывы на «Северных потоках»

В декабре спецгруппе, работающей в условиях секретности, было поручено задание — сделать что-то, чтобы убедить Путина отступить.

В данном случае речь идет о группе, которую собрали Агентство национальной безопасности США (АНБ) и ЦРУ, но не ФБР. Они начали встречаться в секретном помещении напротив здания исполнительного офиса, которое находится на территории Белого дома.

Это крутые парни. Они любят делать то, что имеет для них смысл. Поэтому они заложили бомбы. Они были готовы к атаке. Они могли отправиться в любой момент, но Байден сначала сказал «нет». Сперва они собирались сделать это в июне. В конце сентября президент США приказал нанести удар. Они выполнили его.

Через посредников Белому дому, а именно президенту, был задан вопрос: «Вы хотите что-то обратимое, например, санкции, или что-то необратимое?». И в ответ прозвучало слово — необратимое.

Это подразумевало кинетическое воздействие. Так что вариант был, конечно, один — уничтожить трубопроводы. Почему бы и нет? Это угроза. Еще со времен Кеннеди (экс-президент США Джон Кеннеди — прим. ред.), когда шла холодная война, и у нас была эта безумная идея сдерживания, мы пытались удерживать коммунизм. И сейчас они испытывают волнение.

Они беспокоятся о том, что Россия использовала свой газ, нефть в качестве оружия. И страх заключался в том, что нужно было удержать Германию и НАТО, которые получали российские ресурсы. Своих в Западной Европе нет. С 2011 года им поставлялось огромное количество газа по невероятно дешевой цене.