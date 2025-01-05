Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом издание сообщило вечером 4 января.

Трагедия произошла на трассе Донецк — Горловка.

«Гражданский автомобиль, в котором находился журналист, атаковал украинский дрон. Мартемьянов скончался от полученных ранений», — пишут «Известия».

Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что еще четыре журналиста получили осколочные ранения: корреспонденты «РИА Новостей» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, редактор «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и военкор Изабелла Либерман.

В заявлении Шадаева, опубликованном в телеграм-канале Минцифры, подчеркивается, что журналисты находились в гражданском автомобиле и не могли быть военной целью. Они ехали со съемок из Горловки, где мирные жители пострадали от атаки беспилотников, и вынуждены были остановиться на трассе из-за пробитых колес. В это время машину атаковал украинский FPV-дрон, пояснил Шадаев.

«К несчастью, это уже вторая трагедия за последнее время. В Харьковской области в результате атаки дрона был ранен наш бывший коллега, в прошлом редактор «Известий» Максим Елисеев. Позже он скончался в военном госпитале им. Вишневского», — добавил министр.

Он выразил соболезнования семьям Мартемьянова и Елисеева.