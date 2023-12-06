Одобрение Иосифа Сталина и установка памятников ему — это «примета времени» и показатель того, что «в обществе преобладают дебилы». Об этом заявил бывший ведущий программы «В поисках приключений» Михаил Кожухов в программе RTVI «Легенда».

«Десятки монументов этому вурдалаку построены в последние годы, и люди, занимающие государственные посты, высказываются одобрительно о его деятельности — конечно, примета времени.

Еще это говорит просто о том, что в обществе преобладают дебилы, не способные сопоставлять, анализировать, не способные делать какие-то заключения из той информации, которой они обладают. И еще я думаю, что это отвечает каким-то глубинным, тонким струнам национального характера, когда нам нужен то виноватый, то спаситель», — заявил Кожухов.

По его словам, точно так же в 90-е годы, «когда система шаталась и люди были не уверены, возвращались разговоры о крепкой руке, о том, что нам нужен Пиночет, не вдаваясь в подробности этого».

«Я думаю, что и вот сейчас это проявляется. Ну, бардака же очень много, и его видят все. И каждый москвич ходит по улицам, где перекладывают плитку и меняют бордюры, и возникает какая-то [мысль]: «А вот если бы был хозяин…»», — рассуждает Кожухов.

Он добавил, что «мы перешагнули не оглянувшись через страшные сталинские годы».

«Это вообще наша особенность. Я не знаю, может, другие такие же, но другие меня меньше интересуют. Мы перешагиваем через трагедии, через войны и продолжаем, не разбирая дороги, наступать на те же грабли», — заключил журналист.

В августе на территории опытного завода «Микрон» в Великих Луках открыли восьмиметровый памятник Сталину. Его изготовили по инициативе Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь». Замгендиректора фонда Владимир Паршиков рассказывал, что памятник был создан еще в 2019 году для установки в Волгограде, но из-за позиции региональных властей утвердить проект не удалось. По его словам, рассматривались также варианты размещения монумента в Московской или Воронежской областях, но администрации регионов также отказались. Прокуратура Псковской области не нашла нарушений в установке памятника.