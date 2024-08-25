Один журналист агентства Reuters, освещавший боевые действия на Украине, пропал без вести, а двое других госпитализированы после удара по отелю в городе Краматорске, говорится в сообщении издания.

Reuters уточняет, что в субботу, 24 августа, от удара пострадал отель Sapphire, где остановились шесть человек из съемочной группы агентства. «Один из наших коллег пропал без вести, еще двое были доставлены в больницу для лечения», — сообщили в издании. Associated Press уточняет, что в отеле остановились журналисты с Украины, из США и Великобритании.

Еще трое журналистов агентства вышли на связь после удара. «Мы срочно ищем дополнительную информацию, работаем с властями в Краматорске и поддерживаем наших коллег и их семьи. Мы предоставим обновленные данные, когда у нас будет больше сведений», — добавили в Reuters.

Губернатор Донецкой области Украины Вадим Филашкин в своем телеграм-канале утром 25 августа сообщил, что «на месте работают представители властей, полиция и спасатели, продолжаются работы по расчистке завалов и спасательные работы».

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что начала «досудебное расследование» по факту удара по отелю. Прибывшие на место происшествия корреспонденты Associated Press описали бывшую гостиницу как «руины»: через несколько часов после удара туда пригнали экскаваторы для расчистки завалов.

Филашкин сообщил, что помимо гостиницы разрушено и расположенное неподалеку многоэтажное здание, а спасатели заняты расчисткой завалов на месте происшествия. CNN называет Краматорск крупнейшим городом на востоке Украины, до сих пор остающимся под контролем украинских властей.