Проект американского фонда Free Russia Foundation* (FRF) «Легион эльфов» («фабрика эльфов»), который занимался распространением антиправительственных комментариев в соцсетях, прекращает свое существование. Об этом рассказал журналист Андрей Захаров** со ссылкой на источники. Директор Центра стратегических коммуникаций FRF* Егор Куроптев объяснил это проблемами с финансированием.

Источники Захарова** связали закрытие «фабрики эльфов» со скандалом вокруг проекта и прекращением финансирования со стороны грантодателя. Речь идет о публикации издания SVTV, где говорилось, что к созданию «фабрики эльфов» якобы причастен Фонд борьбы с коррупцией*** (ФБК) Алексея Навального.

Куроптев не подтвердил Захарову**, что закрытие проекта связано со скандалом вокруг него. По его словам, «новых ресурсов продолжать эту работу в том же виде нет (на фоне общего тренда снижения финансирования и интереса к повестке)», но «малая часть проекта работу продолжит».

В разговоре с «Агентством»** Куроптев уточнил, что от «Легиона эльфов» останется «несколько человек» в разных странах, которые продолжат работать с соцсетью «ВКонтакте»: «анализировать нарративы пропаганды в ней и работать над противодействием».

По словам Куроптева, летом 2023 года в «Легионе эльфов» работали более 70 человек, а в последние месяцы из-за сокращения финансирования их осталась «пара десятков».

Что известно о «фабрике эльфов»

Подробный материал о «фабрике эльфов» вышел в ноябре 2023 года в издании политика Михаила Светова** SVTV. Авторы публикации ссылались на бывшего сотрудника проекта, а также на архив данных с внутренними документами организации и скриншотами постов.

По данным SVTV, офисы «фабрики эльфов» находились в Литве и Грузии, там работали около 200 человек. В задачи сотрудников якобы входило ежедневное написание не менее 120 негативных комментариев или постов о российской власти во «ВКонтакте». Для этого использовались купленные на черном рынке аккаунты «ВК», прежние владельцы которых утратили к ним доступ в результате фишинговых атак.

В публикации говорилось, что «фабрику эльфов» спонсирует Free Russia Foundation*, а руководит ею бывший глава московского штаба Навального**** Олег Степанов. Также утверждалось, что к проекту имеют отношение соратники Навального Владимир Милов** и Иван Жданов**. Последний, согласно статье, якобы участвует «в решении ключевых вопросов».

Соратники Навального и фонд Free Russia Foundation* отрицали причастность ФБК*** к «фабрике эльфов».

* деятельность организации признана нежелательной на территории России

** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

*** включен в реестр иноагентов Минюста России, признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена

**** признаны в России экстремистской организацией, деятельность в России запрещена