Актер и режиссер Всеволод Шиловский назвал «клиникой» сериал «Невский», а вышедший в 2000-х годах сериал «Бригада» — «жутью». Своим мнением Шиловский поделился в программе RTVI «Легенда».

«Сейчас вот идет такой сериал «Невский», очень популярный, каждый день в течение многих месяцев. Про что? Бандит дружит с ментом. Каждая серия — убивается примерно человек по 50. Никого это не тревожит. И он убивает, бандит, и этот мент убивает, потом они друг друга защищают, помогают друг другу. То есть это клиника. Но клиника хорошо сделана. Про что — непонятно», — считает Шиловский.

При этом, по его мнению, «зритель никогда ни в чем не виноват», «его приучили к этому» (таким сериалам. — Прим. RTVI).

Артист также раскритиковал сериал «Бригада», снятый более 20 лет назад.

«Это был хороший сценарий, замечательные артисты, а идеологически — жуть», — отметил Шиловский.

Ранее актер Александр Самойленко в интервью RTVI сказал, что современное российское кино «американизируется» и все больше напоминает «цирковой номер». Он негативно отозвался о фильмах по мотивам сказкок и ремейках.

«Потрясающих «Бременских музыкантов» вдруг пересняли и сделали не самое лучшее кино, с моей точки зрения», — привел пример Самойленко.