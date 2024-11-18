Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI рассказал, как может развиваться ситуация на фронте в зимние месяцы.

Зимой у России «повысятся боевые возможности», заявил Звинчук. По его словам, сейчас идет «война дронов», а зимой батарейки разряжаются гораздо чаще и быстрее и «возможности по прикрытию неба гораздо ниже — в первую очередь, у украинской стороны».

«А у нас преимущество в артиллерийских системах, и артиллерийские накаты мы будем делать гораздо точнее и лучше в этом случае, потому что только артиллерия будет работать. У нас сейчас главная проблема, что мы не можем иногда продвинуться из-за обилия дронов противника», — пояснил автор «Рыбаря».

Если же дроны становятся неэффективными, то «начинает всеми красками играть преимущество ведения общевойскового боя подготовленными подразделениями», отметил собеседник RTVI.

«Зиму мы действительно ждем, потому что она нам поможет», — добавил он.

При этом боевые действия, скорее всего, сосредоточатся в населенных пунктах, «а не в открытом поле», считает Звинчук. «Потому что по полю в условиях зимы, опять же, тяжело продвигаться. Поэтому — Дзержинск, Покровск, Курахово и бои за основные, так сказать, агломерации», — заключил эксперт.

Создатель «Рыбаря» также рассказал в интервью RTVI о ситуации в Курской области, куда в начале августа вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам Звинчука, в регионе продолжаются боевые действия с достаточно высокой интенсивностью.