Создатель телеграм-канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI рассказал, что происходит в Курской области, которую в августе атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

По словам Звинчука, боевые действия в Курской области идут с достаточно высокой интенсивностью, «российские войска продолжают методично уничтожать цели противника».

«Поскольку у нас превосходство и в артиллерии, и в небе, мы по сути просто занимаемся методичным выбиванием обнаруженных целей и объектов», — утверждает он.

Для украинцев курское направление стало своего рода неудобной целью, продолжил Звинчук. ВСУ не достигли своих изначальных целей и теперь «вынуждены постоянно этот карман поддерживать, снимая силы с других направлений», полагает эксперт.

«По сути, даже если посмотреть в ретроспективе, я не удивлюсь, если через лет 30 в учебниках истории мы увидим слова про некую задумку, где в итоге украинские силы как бы попали в ловушку, и мы их перемололи <…> Мы заставили их вытянуть даже стратегические резервы, которые готовились для наступления на другом участке, и сорвали попытки ударов и на Белгород, и в Запорожье в сентябре этого года. Просто потому, что раз за разом они должны вливать подкрепления в Курскую область», — заявил автор «Рыбаря».

В настоящее время в Курской области «безболезненно летают» российские беспилотники и постоянно работает авиация, отметил собеседник RTVI. «Мы поражаем приграничье и поражаем логистику и, по сути, мы отсекаем все способы подвоза боеприпасов [ВСУ], пополнения личного состава, а также выбиваем подкрепления, которые туда прибывают», — отметил собеседник RTVI.

Территория, контролируемая ВСУ, уменьшилась, добавил Звинчук.

«Пик контроля территорий в Суджанском и Кореневском районах был в августе-сентябре. Естественно, в результате контрнаступательных действий мы карман уменьшили и сейчас продолжаем наступать в Кореневском районе. Плюс противник предпринимал попытки еще зайти в Глушковский район, но в итоге потерял войска и был вынужден отступить за линию госграницы. Мы восстановили контроль», — сказал он.

Три месяца боев

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа и взяли под контроль ряд населенных пунктов. В регионе продолжаются бои. 10 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Россия собрала 50-тысячную группировку войск, чтобы «в ближайшие дни» начать контрнаступление с целью выбить украинские войска из региона.

С начала атаки ВСУ 150 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома. В начале ноября группа эвакуированных вышла на митинг в центре Курска, они обвинили власти в отсутствии помощи эвакуированным. Позже губернатор Алексей Смирнов отправил в отставку руководителей Судженского и Кореневского районов. Это произошло прямо во время встреч с жителями.

Смирнов также утверждал, что на восстановление пострадавшей от боев области потребуется более 700 млрд рублей.