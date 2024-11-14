Губернатор Курской области Алексей Смирнов отправил в отставку главу Кореневского района Марину Дегтяреву, сообщает ТАСС. По словам общественника Сергей Бондарева, об этом решении стало известно на встрече с местными жителями.

Причиной увольнения стали «недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами», утверждает Бондарев. «КурскСити» со ссылкой на жителей района, присутствовавших на встрече, также пишет, что Дегтярева была отстранена от должности из-за плохой организации эвакуации граждан.

«Люди неоднократно спрашивали, почему процесс эвакуации был организован так неудачно и почему никто не обратил на это внимания», — отмечает «КурскСити».

«Друг для друга» утверждает, что отправить Дегтяреву в отставку губернатору предложили сами жители Кореневского района, поскольку она «не смогла организовать эвакуацию людей после вторжения ВСУ». Издание отмечает, что СМИ на встречу не пустили, ссылаясь на закрытый формат мероприятия.

Телеграм-канал Baza уточнил, что на встрече с Дегтяревой и Смирновым присутствовали жители Кореневского и Глушковского районов. На опубликованных в сети кадрах с мероприятия слышно, как чиновница рассказывает, что получила медаль за «укрепление боевого содружества» и «за вклад в укрепление обороны», в то время как люди задавали вопросы об эвакуации.

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов», — говорит она, после чего в зале поднимается гул и свист.

После собрания Дегтяреву уволили «за недостаточные действия, проводимые с жителями как с вынужденными переселенцами», отмечает Baza. Аналогичные данные приводят RT, Shot и Mash. Официально информацию об увольнении Дегтяревой пока не подтверждали.

Марина Дегтярева возглавляла Кореневский район с 2018 года. Этот район находится на границе с Сумской областью Украины. Его площадь составляет 873 кв. км. По данным на 2021 год, там проживали 15 тыс. человек.

12 ноября стало известно, что в отставку был отправлен глава Суджанского района области Александр Богачев, его уволили также во время встречи с жителями. Телеграм-канал «Пепел. Курск» писал, что Богачева обвиняют в том, что он «бросил их во время эвакуации из района в момент атаки ВСУ и никак не помогал в течение трех месяцев после того, как они стали беженцами».

Сам Богачев на вопрос о причинах увольнения ответил RTVI, что «должен быть кто-то крайним». «К сожалению, у нас так всегда», — заключил он.