Задержанная в США ученая из России Ксения Петрова опасается депортации на родину из-за своих политических убеждений. Об этом рассказал RTVI ее бывший научный руководитель, профессор Гарвардской медицинской школы Леонид Пешкин. В 2022 году Петрову задержали за участие в протестах против военной операции на Украине.

«Ксения несомненно убеждена, что вернуться в Россию она не сможет, что она будет подвергаться преследованиям и дискриминации за свои политические убеждения. Есть злая ирония в том, что из-за своих политических убеждений в России она оказалась в заключении в США», — заявил Пешкин.

Он отметил, что пока остается неясным, депортируют ли Петрову во Францию, где она сможет получить возможность подать заявку на получение американской исследовательскую визы, которую ей аннулировали после задержания. «К сожалению, это непонятно никому», — сказал Пешкин.

Исследовательница Гарвардской медицинской школы Ксения Петрова была задержана 16 февраля в бостонском аэропорту Логан по прилете из Франции. Поводом для задержания стали эмбрионы лягушек в багаже девушки, которые она планировала передать в Кембридж, но не задекларировала. После задержания Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) США аннулировала визу ученой и поместила ее в изолятор в Луизиане.

Петрова подала ходатайство об условно-досрочном освобождении до слушаний, однако ICE отклонила его, указав, что россиянка может представлять «угрозы обществу или безопасности США», а также сбежать. Судебное заседание по ее делу назначено на 7 мая.

Адвокат Петровой Григорий Романовский заявил, что пограничники превысили свои полномочия. Он подал в суд ходатайства с просьбой опротестовать решение ICE и о предоставлении политического убежища россиянке. По его словам, депортация ученой в Россию равносильна «самоубийству».

Портал The Harvard Crimson сообщал, что Петрову задерживали в России в 2022 году за участие в протестах против СВО.

В конце марта 17 американских сенаторов обратились к министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и исполняющему обязанности директора ICE Тодду Лайонсу с просьбой освободить Петрову из изолятора на время, пока идет рассмотрение ее запроса о предоставлении убежища.