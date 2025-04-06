Ученая из России Ксения Петрова, задержанная в США из-за провоза эмбрионов лягушек, находится в «частной тюрьме», в камере почти сотня женщин и не хватает туалетов, рассказал RTVI ее бывший научный руководитель, профессор Гарвардской медицинской школы Леонид Пешкин. По его словам, россиянка страдает от бессонницы и опасается депортации на родину из-за своих политических убеждений.

Пешкин рассказал, что Петрова раньше работала под его началом, и выразил надежду на ее возвращение. Профессор подтвердил, что ученая по-прежнему находится в иммиграционном изоляторе в Луизиане.

«Насколько мне известно, их переводят с места на место без предупреждения, даже не говорят, куда везут. [Говорят:] “Собирайся, через пять минут надо идти”», — рассказал Пешкин.

Об условиях задержания

Пешкин отметил, что изолятор, где находится Петрова, фактически представляет из себя частную тюрьму, одна ночь в которой несколько лет назад «стоила федеральному бюджету $300».

«94 женщины в одном бараке. На душ, включая переодевание, — 3 минуты. На всех женщин 5 толчков [туалетов]. Спать невозможно — несколько религиозных фанатиков громко молятся и не дают спать остальным, на них нет управы. Иногда дают шахматы одни на всех, иногда забирают. Не ясно почему. Иногда в 4 утра будят на завтрак и после ужина в 3 часа дня не кормят», — рассказал профессор.

Жалоб, по его словам, у Петровой много, но проблем со здоровьем нет, кроме бессонницы.

По словам Пешкина, каждый день женщинам выделяется два часа в день на прогулку, также они могут поиграть в баскетбол.

О сложностях «передачек»

Пешкин рассказал, что в изоляторе, в котором содержится Петрова, действуют строгие правила.

«Ей разрешено получать четыре книги в месяц только в мягкой обложке, новые, купленные прямо с Amazon. Ей послали уже больше, чем разрешено, так что остальные не отдали. Послали и письма, которые либо выкинули, либо вернули адресатам», — рассказал профессор.

Тем, кто приезжает навещать Петрову, разрешают только пообщаться с ней, отметил Пешкин. При этом с собой ничего принести нельзя, кроме небольшой суммы денег, например, $20, добавил собеседник RTVI.

«Можно навестить, но нельзя ничего передать. К ней ездили коллеги и друзья дважды. Разговоры по телефону — непросто и дорого, примерно $1 за две минуты, которые оплачивать неудобно», — рассказал Пешкин.

Он добавил, что деньги, которые собрала подруга Петровой Кора Андерсон (более $53 тыс.), «будут находиться под арестом, пока не освободят Ксению». Пешкин уточнил, что если ученая слишком долго пробудет в изоляторе, эти средства «могут совсем исчезнуть в соответствии с правилами сбора».

«Ее коллеги обжалуют эти правила, так как ситуация исключительна, но в принципе, когда сбор средств происходит одним субъектом на нужды другого, [действуют] очень жесткие правила, чтобы избежать жульничества», — добавил он.

Пешкин подчеркнул, что «не стоит завидовать ее богатству».

«$50 тыс. кажутся большой суммой. Но подготовка самой простой петиции в таких случаях стоит $25 тыс.. Тут же сложнейший случай, который будет тянуться месяцами. Арендовать комнату с соседями в Бостоне на месяц стоит $1,5 тыс. — $2 тыс.», — рассказал ученый.

О возможной депортации в Россию

Пешкин отметил, что пока остается неясным, депортируют ли Петрову во Францию, где она сможет получить возможность подать заявку на получение американской исследовательскую визы, которую ей аннулировали после задержания. «К сожалению, это непонятно никому», — сказал он.

Петрова «несомненно убеждена», что вернуться в Россию она не сможет, поскольку в этом случае она подвергнется «преследованиям и дискриминации за свои политические убеждения», заявил Пешкин.

«Есть злая ирония в том, что из-за своих политических убеждений в России она оказалась в заключении в США», — отметил профессор.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, комментируя RTVI ситуацию с задержанием Петровой, отметил, что американские власти в вопросе о ее депортации в Россию будут исходить из «убедительности доказательств» о реальности угрозы в случае ее возвращения на родину.

«Прошения о политическом убежище разрешаются в каждом случае индивидуально и зависят от личности заявителя и различных факторов, которые носят индивидуальный характер. Если прошение будет отклонено, то у Ксении Петровой не будет правовых оснований для нахождения в США. В таком случае иностранные граждане подлежат депортации в страну гражданства, в данном случае это Российская Федерация», — пояснил он.

Депортация, продолжил Именнов, обычно осуществляется в страну гражданства, но в некоторых случаях граждане могут попросить американские власти разрешить им добровольно покинуть США. Если Петрова об этом попросит и американская сторона пойдет ей навстречу, то «запрета на обратный въезд обычно не налагается», добавил собеседник RTVI.

«Если это будет принудительная депортация, то такой срок составит пять или десять лет, в зависимости от обстоятельств», — сказал Именнов.

Что известно о задержании Петровой в США

Исследовательница Гарвардской медицинской школы Ксения Петрова была задержана иммиграционной и таможенной полицией (ICE) 16 февраля в бостонском аэропорту Логан, куда она прилетела из Франции. Поводом для задержания стали незадекларированные эмбрионы лягушек в багаже девушки — их ученая по просьбе французских коллег должна была передать в Кембридж.

Как сообщил адвокат Петровой Григорий Романовский, его подзащитная не знала, что такой груз нужно декларировать. Вскоре после задержания ей аннулировали американскую исследовательскую визу.

Американские власти предложили Петровой два варианта: она возвращается во Францию и повторно подает заявление на визу (это заняло бы несколько месяцев), либо ее депортируют в Россию и запрещают въезд в США на пять лет. Как отмечает New York Post, в случае, если россиянка улетит во Францию, она сможет находиться до 90 дней в ЕС благодаря наличию шенгенской визы.

Петрова, как пишет The Harvard Crimson, сообщила допрашивавшему ее пограничнику, что согласна отправиться во Францию из-за опасений преследования в России (в 2022 году ученую задерживали за участие в протестах против российской военной операции на Украине). После этого россиянку поместили сначала в иммиграционный изолятор в Читтендене (штат Вермонт), а затем перевели в Луизиану.

23 февраля Романовский подал в суд ходатайство с просьбой отпустить Петрову из исправительного учреждения. По его словам, нарушение, за которое задержали его подзащитную, обычно наказывается штрафом до $500 и изъятием спорного предмета, но не аннулированием исследовательской визы.

Пограничники «определенно превысили свои полномочия», «ошибочно» применив так называемую процедуру «ускоренной депортации», которая позволяет депортировать неграждан США без полноценного слушания перед иммиграционным судьей, заявил Романовский. Адвокат отметил, что обычно такие меры принимают в отношении людей, которые пытаются въехать в Штаты без надлежащих документов, «прибегают к мошенничеству или искажению фактов». В то же время Петрова, по его словам, ничего не нарушала и без проблем как покидала страну, так и приезжала в нее.

Романовский признал, что оспорить постановление об ускоренной депортации очень сложно и что у пограничной службы «очень много полномочий по закону».

Суд по делу Петровой должен состояться 7 мая. Она подала ходатайство об условно-досрочном освобождении до слушаний. 3 апреля Bloomberg сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила прошение россиянки. В ответе ICE, которое приводит агентство, говорится, что россиянка якобы занималась «деятельностью, противоречащей интересам национальной безопасности США». Также она не смогла убедить власти в том, что не сбежит в случае нахождения на свободе.

Романовский также подал прошение о предоставлении убежища, утверждая, что Петрова «обоснованно опасается преследований в будущем» в случае депортации из США, учитывая ее прошлую протестную активность.

«Она не может вернуться в Россию, не опасаясь тюрьмы. <…> Для нее возвращение будет равносильно самоубийству», — заявил он.